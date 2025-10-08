Action deschide al treilea magazin din România, în Arad

Please follow and like us:

Action, retailerul internațional de tip discount pentru produse non-alimentare, continuă să se extindă pe piața din România. Compania deschide al treilea magazin în orașul Arad.

Începând de joi, 9 octombrie, locuitorii din Arad și împrejurimi pot beneficia de formula Action: 14 categorii diferite, cu o selecție de 6.000 de produse de bună calitate și din ce în ce mai sustenabile, de la jucării și articole de bricolaj, la produse pentru casă, grădinărit și alimente, toate la cel mai mic preț. Action introduce săptămânal 150 de produse noi, și asigură un sortiment relevant, adaptat nevoilor și preferințelor diverse. 1.500 de produse Action costă sub 5 Lei.

„Suntem foarte bucuroși să deschidem al treilea nostru magazin în România, în Arad, la doar două săptămâni după inaugurarea primului magazin din Pitești. Clienții ne-au primit cu căldură în Pitești și suntem fericiți că putem aduce acum formula Action mai aproape de mai mulți români. Succesul nostru se bazează pe formula noastră puternică și pe angajamentul și implicarea echipelor noastre, de care suntem foarte mândri. Vreau să mulțumesc tuturor celor care au contribuit la această realizare: clienților, colegilor, furnizorilor și tuturor celor care ne-au susținut”, spune Boyko Tchakarov, Director General Action România.

Action investește constant în calitatea produselor și sustenabilitate: reduce activ emisiile de gaze cu efect de seră generate de operațiunile interne, prin inițiative precum eliminarea racordurilor la gaze în magazinele proprii până la finalul anului 2024 și utilizarea exclusivă a iluminatului LED. De asemenea, mențin standarde clare privind furnizorii și aprovizionarea. Produsele sunt îmbunătățite prin reducerea amprentei de carbon și creșterea circularității. Exemple sunt toate produsele din bumbac sub brandul Action și white-label, care provin din surse sustenabile (99% conform programului Better Cotton, iar restul de 1% din bumbac organic). 100% din lemnul folosit în produsele Action provine din păduri gestionate durabil, fie sub certificarea FSC® sau PEFC și toate tipurile de cacao folosite în produsele sub brand Action sunt Fairtrade din 2022.

Spațios și ușor accesibil, noul magazin are aproximativ 875 metri pătrați și are o echipă formată din 19 angajați. Este situat pe strada Aurel Vlaicu 225-235, în Agora Mall și este deschis începând de joi, 9 octombrie, de luni până duminică, între orele 9:00 și 21:00.