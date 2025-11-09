Acțiune de amploare în vămile din Arad și Bihor: peste 2.500 de persoane și vehicule verificate în doar două zile

Please follow and like us:

În perioada 6-7 noiembrie 2025, polițiștii de frontieră din cadrul Sectoarelor Poliției de Frontieră Borș și Nădlac, împreună cu polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Bihor și Arad, inspectori vamali din cadrul Direcției Regionale Vamale Cluj și Direcției Regionale Vamale Timișoara, lucrători din cadrul ANAF-Direcția Regională Antifraudă Fiscală Oradea și Direcția Regională Antifraudă Fiscală Deva, reprezentanți din cadrul Direcției Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Bihor, Garda de Mediu Bihor, polițiști maghiari din cadrul Căpităniei de Poliție a Comitatului Hajdu-Bihar și Csongrad-Csanad au desfășurat o acțiune în cooperare pe Autostrada A3 – E60, respectiv Autostrada A1 Deva-Nădlac în vederea asigurării unui climat de ordine și siguranță publică.

Astfel, au fost verificate peste 1.130 de persoane care circulau cu 644 mijloace de transport. În cadrul acțiunii au fost întocmite patru lucrări penale, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere pe drumurile publice a unui vehicul neînmatriculat, conducere pe drumurile publice a unui vehicul cu număr fals de înmatriculare și conducerea unui vehicul de către o persoană al cărei permis a fost suspendat. Totodată, au fost aplicate sancțiuni contravenționale în valoare de 58.920 lei şi au fost reținute trei certificate de înmatriculare.

În aceeaşi perioadă, în zona de competenţă a Sectorului Poliției de Frontieră Vărșand și Salonta s-a desfășurat o acțiune a polițiștilor de frontieră arădeni și bihoreni, împreună cu inspectori vamali din cadrul Direcției Regionale Vamale Cluj și Timișoara, lucrători din cadrul ANAF-Direcția Regională Antifraudă Fiscală Oradea și Deva Direcției și a Poliției Municipiului Salonta. În cadrul activității, echipele mixte au verificat peste 1.400 de persoane și 1.060 de mijloace de transport. În cadrul activității a fost reținut un certificat de înmatriculare a unui vehicul, o carte de identitate a unui vehicul și a fost aplicată o sancțiune contravențională în valoare de 20.000 lei.

Polițiștii de frontieră bihoreni și arădeni, în cooperare cu autoritățile române, dar și maghiare, vor desfășura astfel de acțiuni și în perioada următoare, în proximitatea frontierei de stat, în scopul combaterii infracționalității transfrontaliere și pentru menținerea siguranței și ordinii publice.