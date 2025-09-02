Acţiunile Alibaba urcă puternic pe fondul apariției noului cip AI

Please follow and like us:

Acţiunile Alibaba listate la Hong Kong au crescut luni cu peste 19%, atingând cel mai ridicat nivel din martie. Evoluţia vine după ce gigantul chinez a raportat rezultate trimestriale solide, susţinute de divizia de cloud computing, şi pe fondul informaţiilor privind dezvoltarea unui nou cip de inteligenţă artificială, transmite CNBC.

Creşterea a urmat tendinţei de pe Wall Street, unde titlurile Alibaba listate la New York au închis vineri cu aproape 13% mai sus, în urma raportului financiar.

Pentru trimestrul încheiat în iunie, compania a raportat venituri de 247,65 miliarde yuani (34,7 miliarde dolari), în urcare cu 2% faţă de anul precedent, dar sub estimările analiştilor. În schimb, profitul net a surprins pozitiv, avansând cu 78% faţă de anul trecut, peste prognoze.

Divizia de servicii cloud a fost motorul principal al creşterii, cu venituri mai mari cu 26% anual, ritm accelerat faţă de trimestrele precedente. Segmentul AI a contribuit semnificativ, Alibaba raportând pentru al optulea trimestru consecutiv o creştere de trei cifre a veniturilor din produse bazate pe inteligenţă artificială.

Pe lângă cloud şi AI, compania şi-a revigorat afacerea principală de comerţ electronic şi a intrat agresiv pe piaţa comerţului rapid din China prin aplicaţia Taobao, care permite livrarea anumitor produse în mai puţin de o oră. Aceste investiţii au redus profitul ajustat al diviziei de e-commerce, însă investitorii par dispuşi să acorde răgaz companiei pentru a-şi consolida poziţia.

În plus, planurile de dezvoltare a unui nou cip AI au alimentat optimismul de pe bursă, mulţi analişti considerând că Alibaba ar putea monetiza inteligenţa artificială într-un mod similar cu Microsoft şi Google.