Adolescent de 16 ani din Vinga, trimis în judecată după moartea unui copil de 12 ani

Un adolescent de 16 ani a fost trimis în judecată de procurorii din Arad după ce, în urma unui conflict avut într-un parc cu un băiat de 12 ani, care l-a înjurat şi l-a agresat, l-a lovit o singură dată pe acesta cu pumnul în cap. În urma loviturii, victima a fost internată în spital, în comă, şi a murit ulterior.

Reprezentanţii Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad au anunţat, marţi, că procurorii au dispus trimiterea în judecată, în stare de arest la domiciliu, a unui adolescent în vârstă de 16 de ani, pentru loviri sau vătămări cauzatoare de moarte.

Procurorii au stabilit că, în 21 august, în parcul central din comuna Vinga, judeţul Arad, adolescentul a avut o discuţie în contradictoriu cu un băiat în vârstă de 12 ani, care l-a înjurat şi l-a lovit cu palmele peste cap în mod repetat.

Atunci, adolescentul de 16 ani l-a lovit o singură dată cu pumnul în cap pe băiatul mai mic, însă în urma loviturii primite, acesta a suferit un traumatism cranio-cerebral acut cu fractură temporo-parietală stânga şi de mastoidă stânga, contuzie, hemoragie cerebrală şi de trunchi cerebral difuze, hemoragie subarahnoidiană cu inundare teraventriculară, cu stop cardiorespirator-resuscitat şi instalarea comei cerebrale grad IV.

El a fost internat la Spitalul Clinic Judeţean Arad, unde a murit, în 3 septembrie.