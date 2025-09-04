Afacerile din comerțul cu amănuntul au crescut cu 3,1%

Please follow and like us:

Volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul (cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete) a crescut în primele șapte luni ale anului, față de perioada similară din 2024, atât ca serie brută cu 3,1%, cât și ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate cu 3,5%, arată datele publicate, joi, de Institutul Național de Statistică (INS).

În luna iulie 2025 volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) a crescut faţă de luna iunie 2025, atât ca serie brută cu 7,1%, cât și ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 0,3%.

▪ Faţă de luna iulie 2024 volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete), în luna iulie 2025, a crescut atât ca serie brută cu 5,3%, cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 4,5%.

▪ În perioada 1.I-31.VII.2025 volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) a crescut faţă de perioada 1.I-31.VII.2024, atât ca serie brută cu 3,1%, cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu

3,5%.