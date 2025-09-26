Ai o păpușă fabricată la Arădeanca? Dă-i șansa să fie vedetă pe scenă!

Please follow and like us:

Teatrul Clasic „Ioan Slavici” Arad pregătește o nouă producție și invită comunitatea să devină parte din poveste. Spectacolul „Arădeanca” de Elise Wilk, în regia lui Cristian Ban, aduce în fața publicului o istorie cu un pregnant parfum local.

Montarea aduce în prim-plan povești fictive inspirate de viața muncitoarelor de la fabrica de păpuși „Arădeanca”, un loc emblematic pentru Arad, și transformă unul dintre cele mai iubite simboluri ale copilăriei – păpușa „Arădeanca” – în element central al poveștilor spuse pe scenă.

„Pentru a reda autenticitatea și farmecul acestui univers, Teatrul Clasic lansează un apel către spectatori: dacă mai păstrați o păpușă „Arădeanca”, ascunsă într-un dulap, într-un pod sau într-o cutie cu amintiri, acum este momentul să îi oferiți o nouă viață. Donați-ne jucăria, iar ea va deveni parte din spectacol. Pentru mulți dintre adulții de astăzi, păpușile „Arădeanca” au fost primele prietene și confidente ale copilăriei. Acum, acestea vor prinde din nou viață și vor spune povești într-un spectacol ce poartă amprenta comunității.” – spune Bogdan Costea, manager al Teatrului Clasic „Ioan Slavici” Arad

Cei care doresc să doneze o păpușă fabricată la „Arădeanca” o pot trimite, până la data de 18 octombrie 2025, la sediul Teatrului Clasic „Ioan Slavici” Arad: Bulevardul Revoluției nr. 103 sau o pot aduce direct la sediu, de marți până vineri, între orele 10.00 – 14.00 (persoană de contact: recuziter Aurica Puta-Zadic). Pentru relații suplimentare, poate fi apelat numărul de telefon: 0757 220 052.