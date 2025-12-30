Ambasadorul Indiei, în vizită la Consiliul Județean Arad

Please follow and like us:

Județul Arad este interesant pentru firmele din India, din mai multe perspective: energie regenerabilă, producție, educație, întărirea lanțului de aprovizionare – a declarat astăzi Excelența Sa Ambasadorul. dr. Manoj Kumar Mohapatra, la o întâlnire oficială organizată la Consiliul Județean Arad. Din partea județului, au participat la întrevederea cu ambasadorul Indiei Iustin Cionca, președintele Consiliului Județean, Glad Varga, președintele Comisiei de Mediu din Senatul României, Aurel Ionescu, vicepreședinte al Camerei de Comerț, dr. Andrei Ando, președinte al Consiliului de Administrație la Zona Liberă Curtici-Arad, și Bogdan Faur, consilier al președintelui Iustin Cionca.

Excelența Sa dr. Manoj Kumar Mohapatra a convenit cu președintele Cionca organizarea unei prezentări, la nivelul Ambasadei, a județului Arad, specific a Zonei Libere Curtici-Arad, a Aeroportului, zonelor industriale din județ. Astăzi, în județ funcționează doar trei firme cu capital indian, dar potrivit ambasadorului numărul acestor companii este cu siguranță mai mare, pentru că de regulă investitorii indieni își înregistrează firmele în vestul Europei și lucrează în România cu subsidiare ale companiilor lor din Occident.

Excelența Sa a precizat că oportunitățile României în relația cu India sunt imense, nu doar în IT, ci și în imobiliare, automotive sau industria de armament.

„Pentru noi este important să avem un dialog cu ambasada, fiindcă dorim să realizăm o legătură între Arad și una dintre cele mai puternice economii ale lumii. Astăzi, noi operăm cu prejudecăți și suntem tentați să nu judecăm obiectiv forța Indiei. Dar obiectivele pe care le are acest stat sunt foarte îndrăznețe: depășirea economiei Germaniei, a Japoniei și egalarea Statelor Unite. La o populație de aproape 1,5 miliarde de persoane, randamentul economic este foarte bun”, a declarat Iustin Cionca.

La nivel național, în România funcționează o mie de companii indiene, cu peste 25.000 de angajați.