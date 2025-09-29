Ultimele știri

Amenajare piscicolă ilegală, descoperită la Moneasa! Amendă uriașă dată de Grada de Mediu

29 septembrie 2025

Comisarii Gărzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județean Arad au efectuat un control în stațiunea Moneasa, unde au descoperit o amenajare piscicolă folosită pentru pescuit sportiv.

La fața locului au fost surprinse două persoane care practicau pescuitul, însă verificările au scos la iveală că agentul economic ce are în chirie și exploatează luciul de apă nu deține actele de reglementare necesare din punct de vedere al gospodăririi apelor pentru o astfel de activitate.

În urma neregulilor constatate, operatorul a fost sancționat contravențional cu o amendă în valoare de 35.000 lei.

