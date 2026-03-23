﻿Amendamentul Geaninei Pistru a adus peste 3,8 milioane de lei Spitalului Județean

Dezbaterea legată de bugetul național a fost o luptă pentru drumul corect al României spre dezvoltare sustenabilă, spre creștere economică sănătoasă și abandonarea cheltuielilor nesustenabile, pe datorie, practicată de guvernele anterioare. În timpul dezbaterilor, au fost analizate și votate amendamente în favoarea Aradului. Unul dintre amendamente a fost susținut de deputatul PNL Geanina Pistru Popa.

„România are un buget construit pe realitate, fără datorii ascunse, fără promisiuni imposibile, cu grijă pentru cei vulnerabili, dar și cu responsabilitate pentru viitor. Realitatea unui buget asumat e una simplă: nu gestionăm doar cifre, gestionăm încrederea oamenilor”, a explicat deputatul liberal.

Geanina Pistru Popa a enunțat de la începutul mandatului că sănătatea reprezintă o prioritate, la fel ca și reprezentarea corectă a intereselor cetățenilor județului Arad. În acest sens, amendamentul susținut și votat de majoritatea parlamentară se referă la alocarea a 3.866.000 lei pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad.

„Amendamentul în sprijinul sistemului de sănătate înseamnă, înainte de toate, grijă pentru oameni. În spatele fiecărei investiții sunt vieți care depind de condițiile din spitale, sunt familii care așteaptă speranță și sunt medici care luptă zilnic pentru fiecare pacient. Nu vorbim doar despre cifre, ci despre șanse reale la tratament și la vindecare pentru arădeni. Fiecare leu investit în sănătate înseamnă mai multă siguranță pentru comunitatea noastră. De aceea, voi continua să susțin cu toată convingerea proiecte care aduc condiții mai bune în spitale și respect pentru cei care salvează vieți”, a declarat Geanina Pistru Popa.

Bugetul votat prevede sume importante pentru continuarea investițiilor în județul Arad, 45.763.000 lei în total pentru comunitățile noastre, investiții în infrastructură, educație, sănătate și dezvoltare locală.