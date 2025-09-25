Ultimele știri

Amenzi de 40.000 lei pentru nereguli la o firmă de dezmembrări auto din Arad

25 septembrie 2025

Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Arad a desfășurat o inspecție la o unitate de dezmembrări auto din municipiul Arad, în zona cartierului Bujac.

În urma verificărilor, comisarii GNM au constatat abateri grave de la legislația de mediu, privind gestionarea, depozitarea și trasabilitatea deșeurilor rezultate din activitatea de colectare, inclusiv deșeuri nepericuloase, deșeuri periculoase, baterii și acumulatori uzați (VSU).

Ca urmare a neregulilor identificate, operatorul economic a fost sancționat cu amenzi contravenționale în valoare totală de 40.000 lei și i-au fost impuse măsuri obligatorii pentru intrarea în legalitate.

Prin aceste acțiuni, Garda Națională de Mediu Arad transmite un semnal ferm că respectarea legislației de mediu nu este opțională, ci o condiție esențială pentru protejarea sănătății populației și a mediului înconjurător.

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

