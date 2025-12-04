ANAF accelerează termenele de îndeplinire ale obiectivelor PNRR: Două ținte PNRR realizate înainte de termen

Please follow and like us:

Agenția Națională de Administrare Fiscală a îndeplinit cu succes două ținte importante din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), respectiv Ținta 223 – „ponderea numărului de desk-audituri raportată la numărul total de audituri fiscale efectuate de administrația fiscală” și Ținta 224 – ”Sporirea numărului de audituri cu 10% față de perioada de referință (anul 2020), cu termen de realizare Q4 2025”.

Astfel, în ceea ce privește Ținta 223, respectiv “Ponderea numărului de desk-audituri raportată la numărul total de audituri fiscale efectuate de administrația fiscală“, per total A.N.A.F., în perioada ianuarie – septembrie 2025, rezultatele arată că valoarea indicatorului este de 63,60%. Acest procent reflectă că obiectivul pentru primele nouă luni ale anului curent, raportat la ținta de 60% (Q4 2025) a fost depășit.

De asemenea, Ținta 224, respectiv „Sporirea numărului de audituri cu 10% față de perioada de referință (anul 2020), cu termen de realizare Q4 2025”, a fost îndeplinită. Astfel, în perioada ianuarie-septembrie 2025, au fost efectuate 43.345 controale fiscale (inspecții fiscale și verificări documentare) rezultând o creștere cu 74,83% a numărului de audituri fiscale față de anul 2020 (când au fost realizate 24.792 audituri fiscale).

Practic, aceste rezultate subliniază accelerarea și eficientizarea activității ANAF. Administrația fiscală efectuează în prezent mai multe controale de la birou, pe baza documentelor existente în sistem, ceea ce scurtează timpul de analiză și reduce interacțiunile directe cu contribuabilii. În același timp, creșterea semnificativă a numărului total de controale subliniază creșterea capacității instituționale de a acoperi un volum mai mare de verificări decât în trecut, contribuind astfel la o colectare mai bună a veniturilor bugetare și la o administrare fiscală mai modernă, inclusiv pe baza accelerării proceselor de digitalizare.

ANAF își menține angajamentul de a respecta termenele și obiectivele stabilite prin PNRR și de a continua modernizarea și digitalizarea administrației fiscale, pentru eficientizarea serviciilor oferite contribuabililor și pentru un sistem fiscal mai transparent și mai performant, în beneficiul economiei românești.