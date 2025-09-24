Aproximativ 3000 de arădeni au fost în tabără la Căsoaia și Moneasa

Please follow and like us:

Investițiile Consiliului Județean Arad în taberele școlare dau rezultate bune, susține vicepreședintele Sergiu Bîlcea. „Aproximativ 3000 de arădeni, marea majoritate elevi, au petrecut timp în taberele noastre de la Căsoaia și Moneasa în 2025. Aceste cifre vor crește până la finalul anului. În decursul anilor, am avut ca prioritate dezvoltarea taberelor, am investit în terenurile de sport și am oferit condiții mai bune. În același timp, am realizat investiții în rețeaua de drumuri județene spre aceste destinații pe care mă bucur să văd că arădenii le redescoperă. Cred că avem un potențial bun atât pentru turismul de o zi cât și pentru timpul de calitate în grupuri școlare, aproape de casă. Este un semnal încurajator, vom continua investițiile în taberele școlare, vom continua să fim parteneri ai administrațiilor locale și ai celor care organizează evenimente atractive, vom continua să promovăm tot ce are frumos și bun de oferit județul Arad”, a spus vicepreședintele CJA Sergiu Bîlcea.