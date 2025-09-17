Aproximativ 5700 de persoane au rămas fără asigurare medicală după 1 septembrie, în județul Arad

Please follow and like us:

Aproximativ 5.700 de persoane dintre cele 15.515 care erau coasigurate de familii au rămas fără asigurare medicală după 1 septembrie, însă autoritățile se așteaptă ca o parte dintre acestea să își plătească contribuția la sănătate în următoarea perioadă, pe măsură ce vor avea nevoie de servicii medicale.

Directorul Casei de Asigurări de Sănătate (CAS) Arad, Angela Cosma, a declarat miercuri, pentru AGERPRES, că dintre cei 15.515 de foști foști coasigurați, 9.802 se regăsesc în sistem ca persoane asigurate. Acestea fie au făcut demersurile pentru a-și păstra asigurarea medicală, fie sunt beneficiare de programe naționale de sănătate.

În total, în acest moment au rămas fără asigurare 5.713 persoane.

‘Credem că dintre aceste persoane, care au rămas fără asigurare, multe se vor înregistra în sistem în momentul în care vor avea nevoie de servicii medicale’, a declarat Angela Cosma.

De la 1 septembrie, soțul/soția sau părintele fără venituri și aflat în întreținere nu mai beneficiază automat de asigurare medicală prin titularul de drept, iar pentru a beneficia în continuare de sistemul public de sănătate, persoana în cauză trebuie să fie înregistrată la ANAF de către întreținător și să achite o contribuție.

Astfel, categoria coasiguraților a dispărut, iar întreținătorii acestor persoane trebuie să depună la administrația financiară de care aparțin o declarație unică 212 în care vor nominaliza persoanele pe care le au în întreținere, pentru care vor plăti asigurarea de sănătate. Cuantumul contribuției este 2.430 lei pe an de persoană, iar 25% din această sumă, adică 608 lei, se plătește la momentul depunerii declarației la ANAF, în timp ce diferența se achită până în 25 mai 2026, scrie agerpres.ro.