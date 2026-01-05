Arad: Cod galben de vreme rea de luni dimineața. Ninsori, polei și vânt puternic în Banat

Please follow and like us:

Județul Arad intră luni, de la ora 10:00, sub avertizare Cod galben de vreme rea, emisă de Administrația Națională de Meteorologie. Avertizarea este valabilă până marți, la ora 10:00, și vizează mai multe regiuni ale țării, inclusiv Banatul.

Potrivit meteorologilor, în intervalul menționat, în județul Arad sunt așteptate ninsori și lapoviță, urmate de precipitații mixte, care pot favoriza depuneri de polei și formarea ghețușului, în special pe drumurile secundare și în zonele mai puțin circulate. Cantitățile de precipitații pot ajunge local la 10–20 l/mp, iar în anumite zone se va depune un strat nou de zăpadă, în general de 3–10 cm.

Vântul va avea intensificări temporare, iar condițiile meteo vor îngreuna circulația rutieră, motiv pentru care șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență și să își echipeze corespunzător autovehiculele pentru sezonul de iarnă.

În același timp, zona de munte a județelor Caraș-Severin, Mehedinți, Gorj și Hunedoara se află sub Cod portocaliu de ninsori abundente. Acolo, la altitudini de peste 1.400 de metri, se vor acumula 20–30 cm de zăpadă nouă, vântul va sufla cu rafale puternice, iar viscolul va reduce semnificativ vizibilitatea.

Autoritățile recomandă arădenilor să urmărească prognozele meteo actualizate, să evite deplasările neesențiale în condiții de vreme severă și să acorde o atenție sporită traficului rutier în următoarele ore.