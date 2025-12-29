Arad: Focarul de pestă de la ferma la care au fost uciși preventiv mii de porci a fost stins

Please follow and like us:

Focarul de pestă porcină africană din localitatea Olari, la o fermă unde au fost ucise preventiv peste 5.600 de animale, a fost declarat stins de autorități, iar în prezent nu mai există focare active în județ.

Directorul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Arad, Marcel Roșu, a declarat luni, pentru AGERPRES, că niciun caz nou de pestă nu a mai fost confirmat în județ în ultima lună, astfel că ultimul care era activ, cel de la Olari, a fost declarat stins.

”Toate măsurile de restricție care au fost impuse la această exploatație au fost ridicate, iar societatea comercială poate relua trimiterea suinelor la sacrificare pentru valorificarea cărnii”, a declarat Marcel Roșu.

El a precizat că la nivelul județului nu mai se impun restricții în acest moment, dar vor rămâne sub supraveghere specială marile exploatații comerciale.

În județul Arad funcționează 22 de ferme mari de porci, cu un total de aproximativ 60.000 de capete.

Focarul de la Olari, descoperit la jumătatea lunii noiembrie, a afectat o fermă în care a trebuit să se ia măsura uciderii preventive a peste 5.600 de porci. Aceștia au fost îngropați în apropiere de exploatație, după ce au fost luate toate măsurile de biosecuritate, groapa fiind căptușită cu o izolație specială.