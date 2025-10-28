Arădeanca Lucia Mihalache a fost aleasă în conducerea Confederației Europene de Tir!

Please follow and like us:

În cadrul ediției a XXX-a a Adunării Generale de Alegeri a European Shooting Confederation, care a avut loc la Erevan, în Armenia, arădeanca Lucia Mihalache, președintele Federației Române de Tir Sportiv din 2019 și director al CS Municipal Arad, a fost aleasă cu 46 de voturi în Presidium, practic conducerea forului continental! Au fost depuse 24 de candidaturi, din care doar 11 au fost alese, iar fosta taleristă de succes a României a reușit să se numere printre cei aleși, dovadă a valorii și recunoașterii sale la nivel internațional. O realizare deosebită pentru ea în primul rând și apoi pentru tirul românesc și bineînțeles pentru sportul arădean, cu această ocazie felicitând-o și noi pentru noua și importanța funcție.

România are reprezentant de top, după mai bine de trei decenii!

Din anii ’80, de la Gavrilă Baranyi, nu a mai avut România reprezentant în conducerea Confederației Europene de Tir, încă un motiv de mândrie pentru țara noastră și totodată pentru Arad! „Le mulțumesc frumos celor care m-au ales, pot spune că mă simt onorată în această nouă funcție, iar dorința mea este să reprezint cât mai bine România în conducerea forului european. Este o recunoaștere și bineînțeles și o mare realizare personală, ca urmare a implicării mele și a Federației Române de Tir Sportiv la nivel de for continental, cu tot ce ține de adunări generale și proiecte, am muncit ca să ajung aici! De asemenea, este o realizare și pentru tirul românesc!”, ne-a declarat Lucia Mihalache, din noua sa postură.