Arme și muniție aduse ilegal din Austria, găsite la un bărbat din Arad

Biroul de Informare şi Relaţii Publice din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Ineu informează opinia publică despre o nouă anchetă ce vizează un bărbat de 45 de ani, pus sub control judiciar pentru 60 de zile.

Procurorul de caz a dispus această măsură preventivă după ce inculpatul a fost prins că ar fi introdus ilegal în România o armă letală și 19 cartușe, cumpărate anterior din Austria. Potrivit anchetatorilor, bărbatul nu avea dreptul de a deține arme sau muniții și nici autorizațiile necesare pentru a le introduce în țară.

Investigațiile au stabilit că, din momentul intrării în România și până la 27 august 2025, inculpatul a ținut arma și muniția la domiciliul său, fără a avea permisiunea legală.

Pe perioada controlului judiciar, bărbatul este obligat să comunice periodic informații despre mijloacele sale de existență și, totodată, îi este interzis să dețină, să folosească sau să poarte arme.

Reprezentanții Parchetului subliniază că măsurile luate nu încalcă în nicio situație principiul prezumției de nevinovăție.