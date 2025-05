Artiști nominalizați la Gala UNITER 2025 – pe scena celei de X-a ediții a Festivalului Internațional de Teatru Nou de la Arad

Please follow and like us:

În doar câteva zile, pe scenele Teatrului Clasic „Ioan Slavici” Arad începe un adevărat maraton teatral. Este vorba despre cea de a X-a ediție a Festivalului Internațional de Teatru Nou, eveniment care are loc între 10 – 22 mai 2025.

Ediția din acest an marchează un deceniu de existență a unuia dintre cele trei festivaluri din zestrea teatrului arădean. De-a lungul timpului am reușit să creăm seri unice, magice, de neuitat. Am bucurat zeci de mii de spectatori și am crescut în aceștia iubirea de a trăi emoția, de a descoperi valoarea și a reveni cu interes la Festival, an de an. Pentru cea de a X-a ediție am pregătit un program divers, atractiv și provocator. FITN – OGLINDA dezvăluie forța teatrului gazdă într-o propunere de reprezentare a producțiilor curente proprii reunite într-un showcase, pe de-o parte, și vigoarea selecției spectacolelor care alcătuiesc programul Festivalului din acest an, pe de altă parte. – declară Bogdan Costea, manager al Teatrului Clasic „Ioan Slavici” Arad

Dincolo de un program tentant, FITN10 e și un foarte bun prilej de a vedea pe scenă o serie de artiști nominalizați la Gala UNITER din acest an. Este vorba despre Roxana Sabău – nominalizată la categoria „Cea mai bună actriță în rol principal”, pentru rolul Katie Carney din spectacolul „Luntraşul” de Jez Butterworth, regia Horia Suru, scenografia Bianca Veșteman și Grigore Pușcariu, producție a Teatrului Clasic „Ioan Slavici” Arad, Medeea Chiriac – nominalizată pentru „Cel mai bun debut”, pentru rolul rolul Oscar Carney din același spectacol semnat de regizorul Horia Suru, și Corina Moise – nominalizată pentru „Cea mai bună actriță în rol principal” pentru rolul Tessa, din spectacolul „Prima facie” de Suzie Miller, adaptarea Corina Moise și Andrei Huțuleac, regia Andrei Huțuleac, scenografia Maria Nicola, de la Centrul Cultural Lumina Bucureşti. La acestea se adaugă spectacolul „Părinți” – cu o nominalizare pentru „Cel mai bun text dramatic românesc montat în premieră absolută” – dramatizare după romanul Dianei Bădica, scenariul dramatic Diana Bădica și Cristian Ban (cu contribuția actorilor), regia Cristian Ban, scenografia Andreea Săndulescu, de la Teatrul Metropolis Bucureşti, Adrian Piciorea pentru muzica spectacolului „Prima facie” de Suzie Miller, spectacol prezentat de Centrul Cultural Lumina Bucureşti și George Pop pentru mişcarea scenică din spectacolul „Şantier”, regia și dramaturgia Victor Olăhuț, scenografia Mihai Vălu, producție a Teatrului Municipal Baia Mare.

Pentru că este un festival de teatru nou, acordăm și în acest an o atenție deosebită foarte tinerilor creatori, acelora aflați la început de drum. Și aici am putea să îi numim, de exemplu, pe Ama Beschieru şi Robert Ioan care sunt câştigătorii Marelui Premiu al Galei Tânărului Actor HOP 2023 – Premiul „Ştefan Iordache” obținut cu spectacolul ANGAJAȚI- MĂ!, prezentat în FITN de Teatrul Dramatic „Fani Tardini” din Galați – mai spune Bogdan Costea

Ediția din acest an este una interesantă și din punct de vedere al evenimentelor conexe. Astfel, din program face parte și o întâlnire intitulată „OGLINDĂ, REALITATE, PREZENT”, un eveniment-dialog între creatorii de teatru și criticii prezenți în FITN. De asemenea, Andrea Gavriliu, coregraf și regizor, va coordona un workshop de expresie corporală și mișcare scenică având ca titlu CORPUL CREATIV. Tot în cadrul evenimentelor conexe se regăsește și expoziția de afișe semnată de studenții Facultății de Design din cadrul Universității „Aurel Vlaicu” din Arad. Expoziția aduce în fața privitorilor afișe alternative ale spectacolelor prezente în festival și reprezintă o primă colaborare între Festivalul Internațional de Teatru Nou și YOUth Art Festival.

Biletele pentru Festivalul Internațional de Teatru Nou se pot achiziționa fie de la agenția Teatrului Clasic „Ioan Slavici” Arad, fie online, pe www.eventim.ro. Acestestea au următoarele prețuri:

Prețuri bilete premieră:

50 de lei – preț întreg (parter și etajul I)

40 de lei – preț întreg (etajul II)

30 de lei – preț întreg (etajul III)

Pentru producțiile arădene din cadrul showcase-ului:

30 de lei – preț întreg

15 lei – reducere elevi, studenți, pensionari

Pentru spectacolele din cadrul selecției Festivalului Internațional de Teatru Nou:

50 de lei – preț întreg

25 de lei – reducere pentru elevi, studenți, pensionari

Abonament FITN10 (valabil doar pentru spectacolele din sala mare):

250 de lei – preț întreg

125 de lei – elevi, studenți, pensionari

Detalii despre spectacolele din cadrul celei de a X-a ediții a Festivalului Internațional de Teatru Nou de la Arad se găsesc pe: www.teatrulclasic.ro

PROGRAMUL FESTIVALULUI INTERNAȚIONAL DE TEATRU NOU – FITN10

SHOWCASE

Sâmbătă, 10 mai

ZEUL MĂCELULUI de Yasmina Reza – PREMIERĂ

Traducere: Cristi Juncu

Regie: Kedves Emoke

Producție Teatrul Clasic ”Ioan Slavici” Arad

Sala mare, ora 19.00

duminică, 11 mai

VISUL UNEI NOPȚI DE VARĂ, după William Shakespeare

(cu inserţii contemporane ale trupei de actori)

Regie: Cristian Ban

Producție Teatrul Clasic „Ioan Slavici” Arad

Sala mare, ora 19.00

luni, 12 mai

RESPIRAȚII de Duncan Macmillan

Traducere: Mircea Sorin Rusu

Regie: Cristian Ban

Producție Teatrul Clasic „Ioan Slavici” Arad

Sala studio, ora 19.00

marți, 13 mai

LUNTRAȘUL de Jez Butterworth

Traducere Bogdan Budeș

Regie: Horia Suru

Producție Teatrul Clasic „Ioan SlavicI” Arad

Sala mare, ora 19.00

miercuri, 14 mai

CONFERINȚA „OGLINDĂ, REALITATE, PREZENT”

Participă regizorii-autori ai spectacolelor, critici de teatru, manageri culturali – invitați la showcase.

Foaier sala mare ora 11.00

ANIVERSARE de Harold Pinter

Traducere şi regie: Radu Iacoban

Producție Teatrul Clasic „Ioan Slavici” Arad

Sala studio, ora 17.00

SELECȚIA FITN10

miercuri, 14 mai

UN INAMIC AL POPORULUI de Henrik Ibsen, adaptare de Thomas Ostermeier şi

Florian Borchmeyer

Regie: Radu Iacoban

Producție Teatrul „Regina Maria” Oradea

Sala mare, ora 19.00

joi, 15 mai

VISUL Text Alexa Băcanu

Regie: Dragoș Mușoiu

Producție Reactor de Creație Cluj-Napoca

Sala studio, ora 17.00

Durata 2h

Spectacol nerecomandat minorilor sub 14 ani

ADEVĂRUL de Florian Zeller

Traducere: Radu Iacoban

Regie: Radu Iacoban

Producție Teatrul Național „Mihai Eminescu” Timișoara

Sala mare, ora 19.30

Durata 1h 30

–––––––––

vineri, 16 mai

ANGAJAȚI-MĂ!

Concept și regie: Ama Bescheriu și Robert Ioan

Producție Teatrul „Fani Tardini” Galați

Sala studio, ora 18.00

Durata 1h

Spectacol nerecomandat minorilor sub 14 ani

ȘANTIER

Regie și dramaturgie: Victor Olăhuț

Producție Teatrul Municipal Baia-Mare

Sala mare, ora 19.30

Durata 1h

*spectacol cu publicul pe scenă

Spectacol nerecomandat minorilor sub 12 ani

–––––––––

sâmbătă, 17 mai

OGLINDA LUMII / ADEVĂR ȘI ILUZIE ÎN ERA DIGITALĂ după „Prințul cel tânăr și adevărul” de Jean-Claude Carriere

Regie Cristian Călbează

Producție Amifran Arad

Spectacol în limba franceză cu supratitrare în limba română

Sala studio, ora 11.00

Durata 1h

MENAJERIA DE STICLĂ de Tennessee Williams

Traducere: Anda Boldur

Regie: Alina Hiristea

Producție Teatrul „Andrei Mureșanu” Sfântu-Gheorghe

Sala mare, ora 18.00

Durata 2h

CONCERT ALEX ȘTEFĂNESCU

Sala studio, ora 20.30

Durata 1h

–––––––––

duminică, 18 mai

EMPTY FLOOR

Concept și coregrafie: Walter Matteini & Ina Broeckx

Teatru dans

Producție imPerfect Dancers (Italia)

Sala mare, ora 18.00

Durata 1h 03

NOI, TICĂLOȘII scenariul Matei Lucaci-Grunberg

Regie: Matei Lucaci-Grunberg

One-man show cu George Costin

Producție Centrul cultural „Lumina”

Sala studio, ora 19.30

Durata 2h 30 (cu pauză)

Spectacol nerecomandat minorilor sub 16 ani

–––––––––

luni, 19 mai

PRIMA FACIE de Suzie Miller

Traducerea: Corina Moise

Regie: Andrei Huțuleac

One-woman show cu Corina Moise

Producție Centrul cultural „Lumina”

Sala studio, ora 19.00

Durata 1h 30

–––––––––

marți, 20 mai

OLEANNA de David Mamet

Traducerea: Andreea Vulpe și Cristi Juncu

Regie: Mădălin Hâncu

Producție Teatrul Excelsior București

Sala studio, ora 18.00

Durata 1h 30

Spectacol nerecomandat minorilor sub 15 ani

MÂNDRIE ȘI PREJUDECATĂ (un fel de) de Isobel McArthur

Traducerea: Adrian Nicolae

Regie: Alexandru Mâzgăreanu

Producție Teatrul Excelsior București

Sala mare, ora 20.00

Durata 2h 30 (cu pauză)

Spectacol nerecomandat minorilor sub 14 ani

–––––––––

miercuri, 21 mai

O INTERVENȚIE de Mike Bartlett

Regie: Radu Iacoban

Producție Teatrul Act București

Sala studio, ora 18.00

Durata 1h 40

Spectacol nerecomandat minorilor sub 16 ani

PĂRINȚI dramatizare după romanul Dianei Bădică & Cristian Ban (cu contribuția actorilor)

Regie: Cristian Ban

Producție Teatrul Metropolis București

Sala mare, ora 20.00

Durata 1h 40

–––––––––

joi, 22 mai

SHIRLEY VALENTINE de Willy Russel

Regie Porogi Dorka

One-woman show cu Kezdi Imola

Producție Aradi Kamaraszinhaz

Spectacol în limba maghiară cu supratitrare în limba română

Durata: 1h30

Sala studio, ora 18.00

CUM SE SCRIE (ȘEICSPIR) SHAKESPEARE? de Raluca Cârciumaru

Regie Leta Popescu

Producție Teatrul de nord Satu-Mare

Sala mare, ora 19.30

Durata 2h

*****