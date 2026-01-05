Atenție, șoferi: Drumuri acoperite de zăpadă, luni dimineață, în judeul Arad

Please follow and like us:

Circulația rutieră se desfășoară luni dimineața în condiții de iarnă pe mai multe drumuri din județul Arad, dar și din alte zone ale țării. Potrivit informațiilor transmise de Centrul INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratul General al Poliției Române, carosabilul este parțial acoperit cu zăpadă în 19 județe, iar traficul se desfășoară cu dificultate.

Ninsoarea este prezentă inclusiv în județul Arad, unde șoferii sunt nevoiți să circule cu prudență sporită, mai ales pe drumurile secundare. Utilajele de deszăpezire acționează acolo unde este necesar, însă condițiile meteo impun adaptarea vitezei și o atenție sporită la volan.

La nivel național, din cauza precipitațiilor abundente, pe DN 1, între kilometrii 102 și 138, pe tronsonul dintre localitatea Nistorești (județul Prahova) și limita cu județul Brașov, a fost instituită o restricție de circulație pentru autovehiculele cu masa mai mare de 7,5 tone, pentru a permite intervențiile de deszăpezire.

Pe mai multe tronsoane de autostradă, inclusiv A1 Sibiu–Deva, se înregistrează ninsori și trafic redus, în timp ce în sudul și sud-estul țării carosabilul este umed, din cauza ploilor.

Poliția reamintește că autovehiculele care circulă pe drumuri acoperite cu zăpadă, gheață sau polei trebuie să fie echipate obligatoriu cu anvelope de iarnă. Totodată, șoferii sunt sfătuiți să își curețe complet parbrizul, luneta și geamurile laterale, pentru a avea o bună vizibilitate.

„Circulați cu o viteză adaptată condițiilor de drum, folosiți frâna de motor și nu pătrundeți pe drumuri închise circulației rutiere”, este mesajul transmis de polițiștii rutieri către participanții la trafic.

Autoritățile recomandă șoferilor din Arad să se informeze înainte de plecare și să evite deplasările neesențiale în cazul în care condițiile meteo se înrăutățesc.