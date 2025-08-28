Autovehicul tip ,,Buggy”, căutat de autoritățile din Belgia, descoperit de polițiștii de frontieră de la Nădlac

Please follow and like us:

Poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Nădlac au depistat în cadrul activităților de control, un cetățean bulgar care a încercat să tranziteze frontiera cu un autoturism, estimat la aproximativ 10.000 de euro, căutat de autorităţile din Belgia.

În data de 27.08.2025, polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Nădlac au efectuat controale aleatorii și nesistematice pe autostrada A1 Deva – Nădlac. În cadrul acestora, a fost oprit pentru control un microbuz înmatriculat în Bulgaria care transporta, cu ajutorul unei platforme, un autovehicul de tip buggy. La volanul microbuzului se afla un cetățean bulgar.

În urma verificărilor specifice, poliţiştii de frontieră au constatat faptul că autovehiculul transportat pe platformă figurează în bazele de date ca fiind „bun căutat pentru confiscare”, alertă introdusă de autorităţile din Belgia.

Drept urmare, autoturismul (în valoare totală estimată la aproximativ 10.000 de euro) a fost indisponibilizat la sediul instituției, în continuare fiind efectuate cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tăinuire, iar la finalizare vor fi luate măsurile legale ce se impun.