Avertisment pentru consumatori: măsuri esențiale pentru prevenirea înghețului instalațiilor de apă

Compania de Apă Arad informează utilizatorii că, în această perioadă, se înregistrează scăderi accentuate ale temperaturilor, atât pe parcursul zilei, cât mai ales pe timpul nopții, situație care poate afecta instalațiile de alimentare cu apă.

Pentru a preveni apariția avariilor cauzate de îngheț, reprezentanții companiei recomandă adoptarea unor măsuri preventive, cu accent pe verificarea și protejarea instalațiilor de apă aflate în exploatarea beneficiarilor. Conform legislației în vigoare, instalațiile interioare de alimentare cu apă, respectiv cele situate după contor, sunt în proprietatea utilizatorilor, care au obligația de a le întreține și repara.

Totodată, protejarea contoarelor de apă montate pe proprietățile private revine în sarcina beneficiarilor. În cazul în care acestea sunt afectate de îngheț, cheltuielile generate de remedierea defecțiunilor sau de înlocuirea aparatelor vor fi suportate de utilizatori. Compania recomandă izolarea corespunzătoare a instalațiilor expuse temperaturilor scăzute, prin folosirea materialelor termoizolante adecvate.

În situația în care apometrul îngheață, utilizatorii sunt sfătuiți să nu recurgă la dezghețarea acestuia cu apă fierbinte sau cu flacără deschisă, întrucât aceste metode pot duce la deteriorarea aparatului și la apariția unor avarii suplimentare.

Pentru sesizarea eventualelor probleme legate de funcționarea contoarelor sau de serviciile de alimentare cu apă și canalizare, utilizatorii pot apela numărul de telefon 0257/270843.

Prin aceste recomandări, Compania de Apă Arad urmărește limitarea riscului de avarii în sezonul rece și menținerea continuității serviciilor de alimentare cu apă pentru toți consumatorii.