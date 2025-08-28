Ultimele știri

Banda din Nădab, săltată pentru 33 de spargeri în Austria!

Banda din Nădab, săltată pentru 33 de spargeri în Austria!

Descindere spectaculoasă a polițiștilor arădeni! În dimineața zilei de 28 august, oamenii legii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, împreună cu polițiștii din Chișineu-Criș și trupele speciale SAS, au pus în aplicare patru mandate europene de arestare.

Țintele au fost patru bărbați din Nădab, cu vârste între 32 și 41 de ani, căutați de autoritățile austriece pentru nu mai puțin de 33 de infracțiuni contra patrimoniului comise pe teritoriul Austriei.

După prindere, indivizii au fost reținuți și urmează să fie prezentați magistraților de la Parchetul Curții de Apel Timișoara, care vor decide ce măsuri vor fi luate împotriva lor.

