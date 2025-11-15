Bărbat din Nădlac, reținut după ce și-ar fi agresat concubina pe stradă

Un bărbat de 35 de ani din Nădlac este cercetat de polițiști după ce, în seara zilei de 13 noiembrie, în jurul orei 18:00, și-ar fi lovit concubina pe o stradă din oraș. Incidentul a fost raportat autorităților, iar polițiștii au intervenit imediat.

Pe numele agresorului a fost emis un ordin de protecție provizoriu, iar acesta a fost reținut pentru 24 de ore.

Cercetările continuă sub coordonarea procurorului de caz, într-un dosar penal deschis pentru violență în familie.