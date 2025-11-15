Ultimele știri

Bărbat din Nădlac, reținut după ce și-ar fi agresat concubina pe stradă

Local 15 noiembrie 2025

Un bărbat de 35 de ani din Nădlac este cercetat de polițiști după ce, în seara zilei de 13 noiembrie, în jurul orei 18:00, și-ar fi lovit concubina pe o stradă din oraș. Incidentul a fost raportat autorităților, iar polițiștii au intervenit imediat.

Pe numele agresorului a fost emis un ordin de protecție provizoriu, iar acesta a fost reținut pentru 24 de ore.

Cercetările continuă sub coordonarea procurorului de caz, într-un dosar penal deschis pentru violență în familie.

