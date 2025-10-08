Bărbat prin sub un tractor, la Mermești

Please follow and like us:

În această seară, în jurul orei 20:00, pompierii militari arădeni au fost solicitați să intervină în localitatea Mermesti pentru extragerea unei persoane de sub un utilaj agricol (tractor).

Pentru misiune au intervenit pompierii din cadrul Gărzii de Intervenție Gurahonț, cu o autospecială dotată cu modul pentru descarcerare. La locul evenimentului a fost alocată și o ambulanță SAJ.

Ajunși la fața locului, pompierii au extras victima; un bărbat care, din nefericire, prezenta leziuni incompatibile cu viața, decesul fiind constatat de către echipajul medical.