Bilanț UPU Arad în minivacanța de Crăciun: 902 pacienți, peste 140 internați

În intervalul 24 decembrie, ora 20.00 – 29 decembrie, ora 08.00, în perioada minivacanței de Crăciun, Unitatea de Primire Urgențe a Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad a fost intens solicitată.

Conform datelor furnizate de unitatea medicală, 902 pacienți s-au prezentat la UPU cu diverse probleme de sănătate, dintre care 724 au fost adulți și 178 copii. Toți pacienții au beneficiat de investigații și tratament în regim de urgență, realizate de echipele medicale de serviciu, împreună cu medicii de gardă din cadrul secțiilor și compartimentelor spitalului.

În urma evaluărilor medicale, 142 de persoane au necesitat internare, respectiv 91 de adulți și 51 de minori. Cele mai frecvente diagnostice în rândul pacienților internați au fost afecțiunile respiratorii, cardiace, chirurgicale și neurologice.

Reprezentanții spitalului subliniază că, pe durata sărbătorilor, adresabilitatea la Unitatea de Primire Urgențe crește considerabil, iar prezentarea responsabilă la urgență contribuie la menținerea unui act medical eficient pentru cazurile cu adevărat grave.