Bilanțul misiunilor Jandarmeriei Arad în minivacanța prilejuită de sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului

În perioada 14 – 17 august 2025, cu ocazia minivacanței prilejuite de sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, Inspectoratul de Jandarmi Județean Arad a dispus măsuri pentru menținerea unui climat de ordine și siguranță publică, atât în municipiu, cât și în județ, astfel încât cetățenii să se poată bucura în liniște și siguranță de aceste zile.

Peste 250 de efective ale Inspectoratului de Jandarmi Județean Arad au fost angrenate zilnic în misiuni de ordine și siguranță publică, executând pe parcursul întregii perioade un total de 113 misiuni având ca scop asigurarea ordinii publice, monitorizarea zonelor cu aflux de persoane și protecție și pază instituțională, pentru protejarea obiectivelor de importanță deosebită.

Jandarmii arădeni au fost prezenți în zonele aglomerate, în apropierea lăcașurilor de cult unde au avut loc slujbe religioase, dar și la manifestările cultural-artistice organizate în județ cât şi în județ.De asemenea, au desfășurat acțiuni de prevenire a faptelor antisociale, contribuind la menținerea unui climat de siguranță și ordine publică. Patrulele au fost intensificate și desfășurate și în sistem integrat, alături de celelalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne.

În urma acțiunilor desfășurate, jandarmii au constatat două infracțiuni de punere în circulație fără drept a unor produse purtând mărci identice sau similare cu mărci înregistrate, cu doi autori identificați, o infracțiune de deținere de droguri de risc pentru consum propriu, fără drept, cu un autor identificat, și au aplicat totodată 12 sancțiuni contravenționale în valoare totală de 6.100lei.

Inspectoratul de Jandarmi Județean Arad mulțumește cetățenilor pentru conduita responsabilă și colaborarea manifestată pe parcursul acestor zile, reafirmând angajamentul de a fi permanent alături de comunitate, pentru siguranța tuturor.