Bilanțul misiunilor pompierilor militari arădeni în perioada minivacanței prilejuite de sărbătoarea Crăciunului

Please follow and like us:

În perioada minivacanței ocazionate de Crăciun (25–28 decembrie 2025), peste 130 de pompieri arădeni s-au aflat zilnic la datorie pentru asigurarea protecției și siguranței cetățenilor.

Astfel, pe parcursul celor patru zile, la nivelul județului Arad, pompierii salvatori au intervenit pentru gestionarea a 115 situații de urgență. Cele mai multe intervenții au constat în acordarea asistenței medicale, echipajele SMURD răspunzând la 107 solicitări.

Totodată, salvatorii au intervenit pentru stingerea a cinci incendii și în alte trei misiuni în sprijinul comunităților, precum deblocarea persoanelor și asigurarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor.

Dintre cele cinci incendii, trei s-au produs la locuințe din localitățile Hontișor, Birchiș și Crocna. Incendiile au fost stinse prompt, fără a se înregistra victime, suprafața totală afectată fiind mai mică de 30 de metri pătrați. Celelalte două intervenții au vizat stingerea incendiilor izbucnite la vegetație uscată și deșeuri menajere, în localitățile Ineu și Arad. Suprafața totală de teren afectată a fost de aproximativ 10 metri pătrați.

Pe această cale, le mulțumim cetățenilor care au înțeles și au respectat recomandările noastre, astfel încât această minivacanță nu a fost umbrită de incendii de amploare sau de alte evenimente care le-ar fi putut pune viața în pericol.

În continuare, pompierii militari rămân mobilizați, 24 de ore din 24, 7 zile din 7, pentru gestionarea operativă a situațiilor de urgență și acordarea primului ajutor medical persoanelor aflate în dificultate.

Pentru a preveni evenimentele nedorite care pot pune în pericol viața, sănătatea sau bunurile materiale, este esențial ca fiecare dintre noi să adopte un comportament preventiv, bazat pe cunoaștere și pregătire.

Informații despre modul de comportare în cazul producerii unor situații de urgență pot fi obținute prin accesarea platformei naționale de pregătire în situații de urgență https://fiipregatit.ro și aplicația de mobil DSU care poate fi descărcată gratuit din App Store și Google Play.