Please follow and like us:

Puternică. Misterioasă. Extraordinar de frumoasă. Aceasta este Ronna Riva artista care lansează astăzi o piesă perfect „ancorată” în realizatea socială. „Stories” este titlul materialului compus de Andy Platon, „un cântec de dragoste care îmbină perfect genurile muzicale dance, pop cu elemente orientale”, după cum declară artista.

„Stories” vine la pachet cu un clip de-o senzualitate și sexualitate care ar putea deveni proverbiale, un clip realizat pe plaja Corbu, filmat de Silviu Mîndroc.

Ronna Riva este ceea ce, cu ușurință putem numi, artist internațional. Piesa ei de debut, „Morenita” a fost licenţiată cu EMI/Universal în Turcia. „M-am bucurat foarte tare să intru aşa de repede pe piaţa internaţională, atât pe radio cât și TV!”, declară artista.

Colaborarea cu Andy Platon a debutat o dată cu piesa “Cliché”. „Piesa a cunoscut un succes rapid deoarece la scurt timp de la lansare a fost licențiat în India și teritoriile adiacente și a început să fie difuzat pe TV la VH1 și Radio. Piesa i-a atras atenția și lui Cristi Tarcea care a publicat-o pe canalul lui de Youtube, unde are peste 2 milioane și jumătate de abonați. Este difuzat la radio în Uganda (Africa), chiar în heavy rotation.”, povestește artista.

Ronna Riva a colaborat cu producătorul piesei „Fly”, cântată de Nicki Minaj şi Rihanna



Ronna Riva avea 13 ani când a intrat în trupa „Viva”, grup vocal format de Costi Ioniță. Artista a terminat Liceul de Artă din Constanța, secția muzica. „Am făcut canto principal și pian secundar. După facultate m-am mutat în București și, de când am venit aici, am semnat cu Dog Music, am scos câteva single-uri printre care și piesa „One Dollar” care a devenit virală în Iran. Cu aceasta ocazie, unul dintre cei mai cunoscuți artiști iranieni, Pooyan Mokhtari, m-a contactat și m-a invitat în Turcia să facem o piesă împreună l-a care am filmat și clip. Piesa a fost lansată la începutul lui 2020 și se numește Kheili Eshghi. O altă colaborare interesantă a fost și artistul și producătorul Will Jordan, producătorul nominalizat la Grammy pentru piesa „Fly” a lui Nicki Minaj şi Rihanna. În anul 2017 am încetat colaborarea cu Dog Music și am început să lucrez cu diferiți producători (Matteo, Wendell, Chris Thrace).