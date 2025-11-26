Burse de 1000 de lei pentru elevii din Arad și Timiș
În satele din Arad și Timiș există copii care își depășesc în fiecare zi condiția, învățând și muncind mai mult decât li se cere. Copii care se trezesc înainte de răsărit pentru a ajunge la autobuz, care își fac temele la masa din bucătărie după ore lungi de navetă și care, în ciuda tuturor obstacolelor, refuză să renunțe la școală. Pentru ei, Fundația Alber a lansat programul „Burse pentru Viitor”, un sprijin financiar și moral menit să le ofere șansa pe care o merită.
Sprijin real pentru elevii din mediul rural
Programul oferă burse de până la 1.000 de lei pe lună, pe o perioadă între 6 și 12 luni, în funcție de obiectivele fiecărui elev și de progresul realizat. Bursele sunt destinate copiilor cu vârste între 11 și 18 ani, din mediul rural al județelor Arad și Timiș, care se remarcă prin rezultate excelente la școală, în sport, muzică sau arte.
Mai mult decât o sumă de bani, aceste burse înseamnă:
-
acoperirea costurilor de transport sau navetă
-
achiziția de manuale, caiete și echipamente necesare
-
participarea la concursuri și proiecte educaționale
-
ore suplimentare pentru perfecționarea talentului
-
șansa reală de a rămâne în sistemul educațional
Programul urmărește să ofere sprijin adaptat nevoilor fiecărui copil, nu un ajutor simbolic. Este un mod de a spune fiecărui elev: „Da, poți!”
Profesorii – mentori și parteneri în educație
Un element esențial al programului „Burse pentru Viitor” îl reprezintă implicarea profesorilor. Elevii sunt propuși de cadrele didactice, care devin apoi coordonatori ai proiectului pentru fiecare beneficiar.
Profesorii:
-
monitorizează modul în care bursa este utilizată
-
susțin elevul în atingerea obiectivelor stabilite
-
oferă mentorat și îndrumare
-
creează puntea de legătură între familie, elev și fundație
Astfel, bursa devine un parteneriat complex, în care copilul este înconjurat de oameni care cred în el și îi sunt alături pe termen lung.
Un SMS care poate schimba destinul unui copil
Fundația Alber invită comunitatea să se alăture acestui program de suflet. Cetățenii pot contribui la schimbarea vieții unui copil din mediul rural printr-un gest simplu:
-
Trimite SMS cu textul IMPACT la 8845
-
Donezi 2 euro lunar
-
Fundația Alber adaugă încă 4 euro pentru fiecare donație
-
Contribuția se triplează, devenind un sprijin real
În spatele unei burse stă o șansă, o încredere, un viitor care se poate transforma radical. Unii dintre beneficiarii programului vor deveni sportivi, medici, profesori, ingineri sau artiști. Alții vor rămâne în satul lor și vor schimba comunitatea din interior. Dar toți vor purta în suflet mesajul că cineva le-a spus la timp: „Nu ești singur. Viitorul tău contează.”
No comments so far.
Be first to leave comment below.