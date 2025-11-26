Burse de 1000 de lei pentru elevii din Arad și Timiș

Please follow and like us:

În satele din Arad și Timiș există copii care își depășesc în fiecare zi condiția, învățând și muncind mai mult decât li se cere. Copii care se trezesc înainte de răsărit pentru a ajunge la autobuz, care își fac temele la masa din bucătărie după ore lungi de navetă și care, în ciuda tuturor obstacolelor, refuză să renunțe la școală. Pentru ei, Fundația Alber a lansat programul „Burse pentru Viitor”, un sprijin financiar și moral menit să le ofere șansa pe care o merită.

Sprijin real pentru elevii din mediul rural

Programul oferă burse de până la 1.000 de lei pe lună, pe o perioadă între 6 și 12 luni, în funcție de obiectivele fiecărui elev și de progresul realizat. Bursele sunt destinate copiilor cu vârste între 11 și 18 ani, din mediul rural al județelor Arad și Timiș, care se remarcă prin rezultate excelente la școală, în sport, muzică sau arte.

Mai mult decât o sumă de bani, aceste burse înseamnă:

acoperirea costurilor de transport sau navetă

achiziția de manuale, caiete și echipamente necesare

participarea la concursuri și proiecte educaționale

ore suplimentare pentru perfecționarea talentului

șansa reală de a rămâne în sistemul educațional

Programul urmărește să ofere sprijin adaptat nevoilor fiecărui copil, nu un ajutor simbolic. Este un mod de a spune fiecărui elev: „Da, poți!”

Profesorii – mentori și parteneri în educație

Un element esențial al programului „Burse pentru Viitor” îl reprezintă implicarea profesorilor. Elevii sunt propuși de cadrele didactice, care devin apoi coordonatori ai proiectului pentru fiecare beneficiar.

Profesorii:

monitorizează modul în care bursa este utilizată

susțin elevul în atingerea obiectivelor stabilite

oferă mentorat și îndrumare

creează puntea de legătură între familie, elev și fundație

Astfel, bursa devine un parteneriat complex, în care copilul este înconjurat de oameni care cred în el și îi sunt alături pe termen lung.

Un SMS care poate schimba destinul unui copil

Fundația Alber invită comunitatea să se alăture acestui program de suflet. Cetățenii pot contribui la schimbarea vieții unui copil din mediul rural printr-un gest simplu:

Trimite SMS cu textul IMPACT la 8845

Donezi 2 euro lunar

Fundația Alber adaugă încă 4 euro pentru fiecare donație

Contribuția se triplează, devenind un sprijin real

În spatele unei burse stă o șansă, o încredere, un viitor care se poate transforma radical. Unii dintre beneficiarii programului vor deveni sportivi, medici, profesori, ingineri sau artiști. Alții vor rămâne în satul lor și vor schimba comunitatea din interior. Dar toți vor purta în suflet mesajul că cineva le-a spus la timp: „Nu ești singur. Viitorul tău contează.”