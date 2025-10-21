Cadavre de animale, incendiate lângă o fermă din Olari. Garda de Mediu Arad a sesizat organele de cercetare penală

Please follow and like us:

În urma unui apel telefonic care semnala incendierea unor cadavre de animale în apropierea fermei de vaci din localitatea Olari, județul Arad, o echipă de comisari din cadrul Gărzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județean Arad s-a deplasat de urgență la fața locului pentru verificări.

Inspectorii au constatat existența unei gropi cu un diametru de aproximativ 2–2,5 metri și o adâncime de 1–1,5 metri, în care fuseseră incendiate două cadavre de animale – o vacă și un vițel – împreună cu anvelope de cauciuc.

Potrivit reglementărilor în vigoare, arderea cadavrelor de animale constituie infracțiune, fapta fiind înaintată organelor de cercetare penală, prin sesizare din partea Gărzii de Mediu Arad.

Instituția reamintește că eliminarea neconformă a deșeurilor de origine animală reprezintă un risc major pentru sănătatea publică și mediul înconjurător, fiind sancționată sever conform legislației de mediu.