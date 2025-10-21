Ultimele știri

News Arad

Stiri si reportaje din judetul Arad

Cadavre de animale, incendiate lângă o fermă din Olari. Garda de Mediu Arad a sesizat organele de cercetare penală Cadavre de animale, incendiate lângă o fermă din Olari. Garda de Mediu Arad a sesizat organele de cercetare penală

Cadavre de animale, incendiate lângă o fermă din Olari. Garda de Mediu Arad a sesizat organele de cercetare penală

LocalUltimele stiri 21 octombrie 2025 webeditor 0

Please follow and like us:
fb-share-icon
Tweet
Pin Share

În urma unui apel telefonic care semnala incendierea unor cadavre de animale în apropierea fermei de vaci din localitatea Olari, județul Arad, o echipă de comisari din cadrul Gărzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județean Arad s-a deplasat de urgență la fața locului pentru verificări.

Inspectorii au constatat existența unei gropi cu un diametru de aproximativ 2–2,5 metri și o adâncime de 1–1,5 metri, în care fuseseră incendiate două cadavre de animale – o vacă și un vițel – împreună cu anvelope de cauciuc.

Potrivit reglementărilor în vigoare, arderea cadavrelor de animale constituie infracțiune, fapta fiind înaintată organelor de cercetare penală, prin sesizare din partea Gărzii de Mediu Arad.

Instituția reamintește că eliminarea neconformă a deșeurilor de origine animală reprezintă un risc major pentru sănătatea publică și mediul înconjurător, fiind sancționată sever conform legislației de mediu.

About author

webeditor

Add a comment

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Subscribe to NEWSARAD -Stiri aradene,evenimente,politica,cultura si reportaje by Email