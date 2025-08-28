Ultimele știri

Captură de jumătate de milion la Nădlac! Polițiștii de frontieră au dat peste haine de firmă și telefoane „de lux”, toate contrafăcute

Local 28 august 2025

Lovitură pentru contrabandiștii de la graniță! Polițiștii de frontieră din Nădlac au descoperit, în doar o zi, bunuri contrafăcute în valoare de aproximativ 500.000 de lei.

Totul s-a întâmplat pe 27 august, în timpul unor controale aleatorii în apropierea frontierei. Un microbuz românesc a fost tras pe dreapta, iar șoferul, un cetățean român, nu a putut prezenta acte pentru marfa pe care o transporta. În interior, polițiștii au găsit geci, genți, ghiozdane, încălțăminte și accesorii „de firmă”, toate suspecte a fi contrafăcute.

Surprizele nu s-au oprit aici. În aceeași zi, un alt control la un autocar a scos la iveală 19 telefoane mobile fără documente de proveniență.

Întreaga marfă a fost confiscată, iar cercetările continuă pentru infracțiunea de punere în circulație a produselor care imită mărci consacrate. La final, cei implicați riscă să plătească scump pentru tentativa de „afacere”.

