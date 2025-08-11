Cercetări pentru încălcarea Codului Aerian, în cazul avionului prăbușit în Arad

Please follow and like us:

Procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Timișoara au întocmit un dosar pentru infracțiuni legate de Codul Aerian în cazul accidentului aviatic care a avut loc sâmbătă, când un avion ultraușor s-a prăbușit în curtea unei fabrici din orașul Arad, iar cei doi ocupanți au murit pe loc.

Reprezentanții Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Timișoara au declarat luni, pentru AGERPRES, că se fac cercetări cu privire la încălcarea art. 112 din Legea 21/2020 (Codul Aerian) raportat la art. 122.

Procurorii au în vedere ”încălcarea de către personalul aeronautic civil a îndatoririlor de serviciu prevăzute de actele normative cu putere de lege sau neîndeplinirea acestora, dacă fapta a pus în pericol siguranța unei aeronave în zbor și prin aceasta s-a cauzat o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice”.

Raportat la art. 122, înseamnă că fapta menționată a fost urmată de moartea uneia sau mai multor persoane.

Procurorii au precizat că cercetările au loc in rem, respectiv cu privire la faptă, nu la persoane.

Autoritatea de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile a anunțat, de asemenea, pe propriul site, că ”evenimentul face obiectul unei investigații privind siguranța”, iar în accident a fost implicată o aeronavă de tip Zodiac, înmatriculată YR-5078, scrie agerpres.ro.