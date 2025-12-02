Ceremonie de avansare în grad la Inspectoratul de Jandarmi Județean Arad, cu ocazia Zilei Naționale a României

Please follow and like us:

Cu prilejul Zilei Naționale a României, la sediul Inspectoratului de Jandarmi Județean Arad, s-a desfășurat festivitatea de înaintare în gradul militar următor, înaintea expirării stagiului minim, a cadrelor militare care s-au remarcat prin dedicare, profesionalism și rezultate deosebite în exercitarea atribuțiilor de serviciu.

În cadrul evenimentului au fost avansați în grad, un ofițer și opt subofițeri, fiecare demonstrând prin munca depusă, implicare constantă și un nivel ridicat de responsabilitate în misiunile specifice.

„Momentul avansării în grad reprezintă o etapă importantă în cariera militară, încununarea eforturilor depuse și asumarea unor noi responsabilități în slujba cetățeanului și a ordinii publice.

Felicitări tuturor cadrelor avansate! Vă dorim mult succes, putere de muncă și realizări pe măsura profesionalismului pe care îl demonstrați în fiecare zi“, este mesajul Inspectoratului de Jandarmi Județean Arad.