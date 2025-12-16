Cetățean din Sri Lanka depistat cu documentul altei persoane, la Nădlac

Please follow and like us:

Polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Nădlac au depistat un cetățean din Sri Lanka care a încercat să călătorească în Spațiul Schengen folosind un document de identitate ce aparținea unei alte persoane.

Incidentul a avut loc în data de 15 decembrie 2025, în timpul unor controale aleatorii și nesistematice efectuate pe căile de comunicație din apropierea frontierei. Polițiștii au oprit pentru verificări un autocar înmatriculat în România, condus de un cetățean român. Unul dintre pasageri a prezentat la control un pașaport care purta însemnele autorităților din Franța.

În urma verificărilor, polițiștii de frontieră au constatat neconcordanțe între fotografia din document și fizionomia persoanei. Bărbatul a fost condus la sediul instituției, unde s-a stabilit că este cetățean din Sri Lanka, în vârstă de 37 de ani.

În cauză, au fost demarate cercetări pentru fals privind identitatea și tentativă de trecere frauduloasă a frontierei de stat, urmând ca la finalizarea acestora să fie dispuse măsurile legale.