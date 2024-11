Please follow and like us:

Victoria Felnac a întregit tabloul formațiilor din „careul de ași” care au câștigat în ultima etapă a anului în Liga a 4-a Mavros la fotbal. Deplasarea de la Vinga nu a fost chiar o formalitate pentru formația lui Lucian Ciba, care s-a văzut condusă pe tabelă, însă a întors partida până la pauză. Confruntarea din Banat s-a complicat pentru „roș-albi” și prin prisma absențelor, Moraru, Măgulean, Cleuță sau Buz, în vreme ce Iuga a jucat cu probleme medicale. Topac a deschis scorul pentru cei din Vinga în minutul 22, dar felnăcanii au repus lucrurile pe făgașul normal până la pauză, prin reușitele golgheterului Leucuța și Drîglă, 1-2. După exact o oră de joc, Onișor a suferit o accidentare gravă și pe teren a intrat Pasăre, care a contribuit imediat la reușita ce a închis conturile: acțiune pe dreapta și pasă perfectă pentru Leucuța, în fața porții goale, iar VI-FE s-a impus cu 3-1. Felnacul a început ultimul meci al turului cu: Fl. Rusu – Mocan (46 Lasc), Țugulescu, Bekono, Tăutan (74 Sinkovicz) – Onișor (60 Pasăre), Istin, A.Iuga (64 I. Varga), Drîglă – Goia (46 Belea) – Leucuța. De la revenirea pe banca Felnacului, Lucian Ciba s-a bucurat de un parcurs aproape perfect, adică victorii pe linie, plus remiza internă cu Socodorul. Ceea ce se traduce în clasamentul de la finalul turului prin locul 3, la cinci puncte în spatele liderului din Sântana! Concluziile le trage chiar Lucian Ciba:

Un singur regret la finalul anului, remiza cu Socodorul

„Am un singur regret la final de tur, prima repriză cu Socodorul. Nu mi-a plăcut deloc cum am jucat atunci, mi-aș fi dorit o victorie cu ei. Am controlat repriza a doua, am ratat și penalty, dar am făcut doar un egal care nu mă mulțumește. În rest, rezultatele au fost cele care au contat, chiar dacă jocul nu a fost mereu cel pe care mi-l doream”. Într-adevăr, Felnacul este cu adevărat în grafic la finalul turului, ocupând un loc pe podium, mai exact poziția a treia, cu 29 de puncte, la doar unul în spatele Podgoriei Pâncota și la cinci lungimi sub liderul neînvins Unirea Sântana. Felnacul are al doilea atac al campionatului, cu 28 de reușite, după Sântana, 29 și a doua cea mai bună apărare, doar șapte goluri primite, tot în urma liderului, care a încasat doar trei goluri.

VI-FE are cifre excelente în toamnă, Leucuța este golgheter!

Așadar, un golaveraj excelent, 28-7 și un bilanț bineînțeles pozitiv în linia de clasament: nouă victorii, dintre care doar în trei a primit gol (2-1 cu Șimandul, 3-1 cu CS Beliu, 1-0 cu Național Sebiș, 5-0 cu Victoria Nădlac, 1-0 cu CS Vladimirescu, 4-0 cu Frontiera Curtici, 2-0 cu Voința Macea, 2-0 cu Victoria Nădlac și 3-1 cu Athletico Vinga), două egaluri (1-1 la Pâncota și 1-1 acasă, cu Socodorul) și o singură înfrângere, 1-2 de acasă cu Unirea Sântana. La acel meci nu a fost însă pe bancă Ciba, reinstalat în funcția de antrenor în locul lui Dan Mițiți chiar după derby-ul cu liderul. Încă de la revenire, Ciba a anunțat obiectivul, un loc pe podium, declarând că are un lot mai bun decât cel cel din mandatul anterior. Vă reamintim că Felnacul a cucerit și Cupa României, faza județeană, ediția 2021-2022, cu Ciba la cârmă.

Revenirea lui Ciba pe banca Felnacului – conjunctură favorabilă

Plecat de la Felnac în ultima zi a anului trecut, Ciba a pregătit-o din luna aprilie a lui 2024 pe Păulișana Păuliș, formație cu care a câștigat faza județeană a Cupei României și pe care ar fi continuat să o antreneze dacă noile autorități locale din comuna din Podgorie nu ar decis să nu mai finanțeze echipa. Ulterior, Păulișana s-a și retras din Liga a IV-a Mavros. Așadar, a fost și o conjunctură favorabilă, ce s-a dovedit de bun augur pentru felnăcani. Felnacul dă și golgheterul turului, ex-utistul Sorin Leucuța marcând zece goluri, tot atâtea câte are și Mașniță, de la Beliu. Obiectivul Victoriei Felnac în acest sezon, sub comanda lui Lucian Ciba, este locurile 1-3, semn că VI-FE nu se dă la o parte din lupta pentru câștigarea campionatului! (foto: sportarad)