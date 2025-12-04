CJA a finalizat modernizarea drumului județean care face legătura între Peregu Mare și Peregu Mic

Please follow and like us:

„Am fost inițiatorul acestui proiect în anul 2022, când eram consilier județean. Am primit sprijinul conducerii instituției la vremea respectivă și în plenul consiliului, iar proiectul a demarat inițial la nivel de documentație, pentru ca ulterior, în luna martie a acestui an, să înceapă lucrările propriu-zise. Împreună am reușit să finalizăm acest drum, iar în aceste zile are loc recepția lucrării.

Pe parcursul execuției au existat inevitabile disconforturi, motiv pentru care dorim să le mulțumim cetățenilor pentru răbdare și înțelegere. Ne bucurăm că putem pune la dispoziția comunității un drum modernizat, pe care sperăm să îl folosească mult timp. Lucrarea beneficiază de o garanție de 60 de luni din partea executantului”, a declarat Péró Tamás, vicepreședinte al Consiliului Județean Arad.

Tronsonul de drum Peregu Mare – Peregu Mic, cu o lungime de 3,178 km, a fost finalizat în termenul de nouă luni, iar valoarea finală a investiției este de 8,5 milioane de lei (fără TVA). Finanțarea a fost asigurată integral din bugetul Consiliului Județean Arad.