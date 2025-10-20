CJA finalizează modernizarea drumului Pâncota–Târnova–Buteni

Please follow and like us:

Consiliul Județean Arad finalizează modernizarea drumului Pâncota–Târnova–Buteni, unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură rutieră din județ! Proiectul „Reabilitare DJ 792C km 0+000–21+000 și 26+000–36+300 Buteni–Pâncota, Etapa II” este programat pentru recepție toamna aceasta, fiind considerat o lucrare importantă pentru dezvoltarea zonei Târnova- Buteni-Moneasa.

Investiția, din care face parte și proiectul „Modernizare DJ 709 km 0+800–30+700 Arad–Pâncota”, este în valoare totală de 132.922.898,82 cu TVA și a fost finanțată prin două programe succesive:

Etapa I – Programul Operațional Regional 2014–2020, Axa 6 „Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională”;

Etapa II – Programul Regional Vest 2021–2027, Prioritatea 5 „O regiune accesibilă”, Intervenția PRV/5.1A/1 „Drumuri județene”.

Lucrările au vizat modernizarea a 29,82 km pe DJ 709 Arad–Pâncota și reabilitarea a 31,27 km pe DJ 792C Pâncota–Buteni, însumând 61,09 km de drumuri județene.

Președintele Consiliului Județean Arad, Iustin Cionca, a declarat: „În câteva săptămâni vom finaliza complet și tronsonul Pâncota-Buteni, ceea ce înseamnă punerea în circulație a unuia dintre cele mai importante proiecte regionale ale Aradului. Ne apropiem de ținta de 1.000 de kilometri de drumuri modernizate în județ. Este o realizare colectivă, datorată echipei Consiliului Județean, primarilor și specialiștilor implicați în implementare”, a declarat Iustin Cionca, președintele Consiliului Județean Arad.

Vicepreședintele Sergiu Bîlcea a evidențiat importanța investiției pentru întreaga regiune: „Drumul Pâncota–Târnova–Buteni completează rețeaua de infrastructură modernizată care se continuă în zona de nord a județului. Acest tronson leagă Aradul de Moneasa, Căsoaia și Podgoria Aradului, facilitând dezvoltarea economică și turistică. Următorul pas este valorificarea acestor drumuri prin proiecte turistice – Drumul Vinului, turism de o zi – care să pună în valoare potențialul local.”

La rândul său, Mircea Braiți, primarul comunei Buteni, a subliniat impactul direct asupra comunității: „Prin aceste investiții ale Consiliului Județean, localitatea noastră a devenit mai modernă și mai atractivă. Investitorii sunt acum mult mai aproape de comuna Buteni. Distanța până la autostradă s-a redus considerabil – facem doar 30–40 de minute până la cea mai apropiată ieșire. Acest lucru deschide noi perspective pentru turism și economie. Aproape de noi este Căsoaia și Moneasa, dar și un alt obiectiv care poate deveni un important punct turistic – lacul din Cuied: o nouă destinație de agrement pe drumul spre Moneasa. Mai trebuie spus că investițiile făcute de Consiliul Județean Arad deja se simt: valoarea terenurilor din zonă a crescut, tot mai mulți oameni cumpără case și se mută aici”, a declarat Mircea Braiți, primarul localității Buteni.

***

Tronsonul DJ 709 Arad–Pâncota a fost executat de Asocierea Sylc Con Trans SRL și Hydrostroy AD, fiind finalizat și recepționat în august 2023. Pentru tronsonul DJ 792C Pâncota–Buteni, după rezilierea contractului cu asocierea inițială (DSE Consulting SRL și Construcții SA), lucrările au fost preluate de SC Inteco Trading SRL, conform contractului de execuție nr. 25/23.04.2025, cu termen de finalizare în noiembrie 2025.