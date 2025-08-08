Cod portocaliu de caniculă în județul Arad

Please follow and like us:

Administrația Națională de Meteorologie a emis vineri atenționări Cod galben și Cod portocaliu de caniculă, valabile în acest sfârșit de săptămână în mai mult de jumătate de țară. Astfel, pentru intervalul 9 august, ora 12:00 – 10 august, ora 10:00, a fost emis un Cod galben de caniculă și disconfort termic ridicat, pentru Banat, Crișana, Oltenia, Muntenia și sud-vestul Dobrogei.

În aceste regiuni, sâmbătă, temperaturile maxime se vor situa între 35 și 37 de grade, cu cele mai ridicate valori în sudul Olteniei și al Banatului, unde izolat se vor înregistra 38 de grade. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge sau va depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Noaptea va fi local tropicală cu minime în general de 18…22 de grade.

Pentru ziua de duminică a fost emis un Cod portocaliu de caniculă care vizează județele Bihor, Arad, Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți și Dolj, unde disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi de 38…39 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 19 și 23 de grade, caracterizând o noapte tropicală.

De asemenea, Codul galben se extinde duminică și cuprinde Maramureșul, vestul Transilvaniei, nordul și estul Olteniei, Muntenia, sudul Moldovei și partea continentală a Dobrogei. Meteorologii atenționează asupra unor temperaturi deosebit de ridicate, cuprinse între 33 și 37 de grade. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge sau va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile minime se vor situa între 17 și 21 de grade, caracterizând local o noapte tropicală, scrie agerpres.ro.