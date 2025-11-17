Comedia islandeză „Dragostea care rămâne“, în premieră, la Cinematograful „Arta“ din Arad

Please follow and like us:

Comedia „Dragostea care rămâne“/„The love that remains“ (r. Hlynur Palmason) va avea premiera și la Cinematograful „Arta“ din Arad.

Filmul va rula vineri, 21 noiembrie 2025, de la ora 19.00.

Accesul publicului va fi gratuit, în limita locurilor disponibile.

Pelicula a debutat la Festivalul de Film de la Cannes 2025 și povestește un an din viața unei familii, marcat de momente emoționante și amintiri împărtășite, pe măsură ce părinții își gestionează separarea în timpul diferitelor anotimpuri.

„Atunci când fac un film despre o fractură într-o relație încerc să îmi dau seama care sunt lucrurile pe care nu vreau să le explorez. Când mă uit la filme despre despărțiri, văd filme în care părinții țipă unii la alții, sau în care punctul culminant este momentul în care relația se destramă complet. Dar cele mai intense clipe și cele mai puternice emoții nu sunt ceea ce mă interesează. Lucrurile pe care le găsesc cu adevărat interesante sunt ceea ce se întâmplă, de fapt, cu timpul pe care îl petrecem cu copiii noștri și cu cei pe care îi iubim. Și am vrut să fac un film despre asta – dar nu despre cele mai dramatice conflicte sau momente de criză dintr-o relație care se destramă“, a explicat regizorul filmului într-un interviu pentru www.paginadepsihologie.ro

Filmul lui Hlynur Pálmason este selecționat pe lista scurtă pentru Premiile Academiei Europene de Film 2026 și este propunerea Islandei pentru Premiile Oscar.

Evenimentele de la Cinematograful „Arta“ sunt organizate de Primăria Municipiului Arad și Centrul Municipal de Cultură Arta.

SINOPSIS:

Dragostea care rămâne“/„A szeretet, ami megmarad/Islanda, Danemarca, Suedia, Franța

Rating: AP-12 (Acordul părinților pentru copiii cun vârste mai mici de 12 ani)

Regizor: Hlynur Pálmason

Scenarist: Hlynur Pálmason

Imagine: Hlynur Pálmason

Producător: Rémi Burah, Kristina Börjeson

Montaj: Julius Krebs Damsbo

Muzică: Harry Hunt

Distribuție: Saga Garðarsdóttir, Ingvar Sigurðsson, Sverrir Guðnason, Anders Mossling, Ída Mekkín Hlynsdóttir, Grímur Hlynsson, Þorgils Hlynsson

Un an din viața unei familii, în care părinții își gestionează separarea. Prin momente jucăușe și pline de emoție, filmul surprinde esența dulce-amăruie a iubirii care se stinge și a amintirilor împărtășite, pe măsură ce anotimpurile se succed.