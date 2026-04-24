Compania de Apă Arad face precizări privind calitatea apei potabile furnizate

În contextul informațiilor apărute recent în spațiul public, referitoare la calitatea apei din unele fântâni publice din județul Arad, Compania de Apă Arad S.A. face următoarele precizări:

Fântânile publice nu se află în administrarea sau responsabilitatea Companiei de Apă Arad. Acestea sunt în gestionarea autorităților administrației publice locale, care au obligația legală de a asigura întreținerea, igienizarea, monitorizarea și informarea populației cu privire la calitatea apei din aceste surse.

Responsabilitatea Companiei de Apă Arad este furnizarea apei potabile prin sistemul centralizat de alimentare, în conformitate cu toate normele legale în vigoare. Apa distribuită de Compania de Apă Arad este captată, tratată și monitorizată permanent, în baza unor proceduri stricte și a unor protocoale riguroase de analiză, realizate zilnic în laboratoarele proprii, dar și prin verificări ale Direcției de Sănătate Publică Arad.

Calitatea apei potabile furnizate prin rețeaua publică este verificată constant, din punct de vedere fizico-chimic și microbiologic, pentru a respecta standardele impuse de legislația națională și europeană. Toate rezultatele analizelor confirmă faptul că apa distribuită de Compania de Apă consumatorilor este sigură pentru consum.

Compania de Apă Arad S.A. își reafirmă angajamentul de a asigura servicii de calitate și de a proteja sănătatea populației, prin furnizarea unei ape potabile conforme și monitorizate continuu.

Recomandăm arădenilor să utilizeze pentru băut și uz alimentar exclusiv apa provenită din rețeaua publică de alimentare, în localitățile unde aceasta este disponibilă.

Pentru orice informații suplimentare, cetățenii se pot adresa Companiei de Apă Arad prin canalele de comunicare: pe site-ul caarad.ro, pe pagina noastră de Facebook sau la numerele de telefon: 0257.270.843 / 0257.270.853 / 0257.708.555.