Condițiile meteo favorabile pornesc lucrările în nordul județului

Local 13 martie 2026

Lucrările pe șantierele din nordul județului au fost reluate în ritm susținut, profitându-se astfel de condițiile meteo favorabile. Pe tronsonul Mișca – Apateu – Berechiu,  esențial pentru conectarea zonei la rețeaua TEN-T (DN 79 Arad–Oradea), au fost reluate asfaltările. Modernizarea acestui segment facilitează accesul locuitorilor către zonele industriale Nădab-Chișineu Criș și Ineu. La tronsonul Cermei – Șepreuș, asfaltarea a fost finalizată înainte de termenul contractual. În prezent, se fac pregătirile finale pentru recepția lucrării, după o perioadă în care drumul a fost închis pentru execuție rapidă. Pe tronsonul Șicula-Cermei se lucrează la șanțurile de scurgere, cu o amploare care nu a mai fost întâlnită în zonă.  „Modernizarea infrastructurii din nordul județului este o prioritate pentru a asigura condiții de siguranță și mobilitate sporită pentru populația din aceste comunități. Mobilizarea constructorilor ne confirmă că vom respecta calendarul asumat pentru finalizarea întregii rețele rutiere din zonă în 2026,” a declarat Iustin Cionca, președintele Consiliului Județean Arad.

Lucrările fac parte dintr-un proiect de anvergură la nivelul județului, „Modernizare rețea rutieră în zona de nord a Județului Arad”,  proiect ce vizează modernizarea a 67,391 km de drum județean, cu o valoare totală de 419.675.554,26 lei (TVA inclus), din care 248.132.728,93 lei reprezintă fonduri eligibile.

Modernizarea cuprinde cinci tronsoane:

– Lotul 1: Șicula – Gurba – Cermei (14,4 km) – executat de Sylc Con Trans SRL.

– Lotul 2: Cermei – limita județului Bihor (15,9 km) – executat de Crișana Pro Construct SRL și Diferit SRL.

– Lotul 3: Șepreuș – Cermei (6,9 km) – executat de Inteco Holding SRL.

– Lotul 4: Cermei – Beliu (10 km) – executat de Tehnodomus SRL și Drum Inserv SRL.

– Lotul 5: Mișca – Apateu – Berechiu (20 km) – executat de Sylc Con Trans SRL.

