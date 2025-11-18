Consiliul Județean Arad a alocat resursele necesare pentru sezonul rece
Iarna se apropie iar autoritățile județene au alocat resursele necesare pentru întreținerea drumurilor pe timpul sezonului rece. „Siguranța în trafic este importantă, ne-am asigurat din timp că am alocat resursele necesare, conform contractului de deszăpezire pe care îl avem. Până în acest moment nu am dat ordin de mobilizare a utilajelor pentru că nu este nevoie, dar sunt pregătite. Sper să avem o iarnă care să nu ridice probleme deosebite din punctul de vedere al siguranței în circulație, dar suntem obligați să ne pregătim pentru toate scenariile”, a spus vicepreședintele Consiliului Județean Arad, Sergiu Bîlcea.
În total, sunt pregătite 25 de baze în județ, 10,5 tone material, 35 de ATB-uri, 25 de încărcătoare și 5 Auto Gredere. Utilajele și materialele vor fi folosite atunci când vor impune condițiile meteo, la ordinul de mobilizare al Consiliului Județean Arad.
