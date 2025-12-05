Consiliul Județean Arad finalizează modernizarea drumului județean 709J Peregu Mare – Peregu Mic

Please follow and like us:

Consiliul Județean Arad a recepționat lucrările de modernizare a drumului județean 709J, pe sectorul care leagă localitățile Peregu Mic și Peregu Mare. Investiția încheie strategia începută în 2016 privind refacerea infrastructurii din zona transfrontalieră Nădlac – Pecica – Curtici – Nădlac, prin crearea unei legături rutiere sigure, rapide și adaptate traficului actual.

Kovács Emeric, primarul comunei Peregu Mare, a subliniat importanța lucrării pentru comunitate. Drumul, îngust și periculos în trecut, a fost complet modernizat și lărgit, răspunzând creșterii traficului generate de conexiunea dintre Peregu Mare și Nădlac. „S-a împlinit un vis pentru locuitorii zonei. Lucrarea este de calitate și va contribui la dezvoltarea locală”, a spus edilul, mulțumind conducerii Consiliului Județean pentru sprijin.

Sergiu Bîlcea, vicepreședintele Consiliului Județean Arad, a evidențiat importanța strategică al proiectului. Noul drum asigură acces rapid către autostradă și susține economia agricolă puternică din zonă, unde terenurile fertile și activitatea fermierilor generează producții competitive. Modernizarea favorizează mobilitatea forței de muncă, transportul mărfurilor și extinderea investițiilor de pe culoarul autostrăzii.

„Finalizăm proiectul transfrontalier lansat în 2016. Chiar dacă sectorul are doar 3 km, valoarea lui este majoră pentru fluxurile economice dintre Peregu Mare, Pecica și Nădlac. Este un drum corect dimensionat, bine executat și necesar dezvoltării”, a declarat Sergiu Bîlcea.

Proiectul face parte din strategia Consiliului Județean Arad de îmbunătățire a infrastructurii rutiere a județului Arad și de creștere a atractivității economice a zonei de frontieră, prin sprijinirea comunităților locale.

„Așa cum am spus în repetate rânduri, nicio localitate din județ nu este marginală, din punctul meu de vedere, iar drumul pe care îl inaugurăm dovedește acest lucru. Investiția aceasta, de la Pereg, a fost propusă de colegul nostru, Pero Tamas, acum vicepreședinte al Consiliului Județean, și este o confirmare a parteneriatului pe termen lung pe care il avem, și la nivel politic, și în administrație”, a declarat Iustin Cionca, președintele Consiliului Județean Arad.

Tronsonul de drum Peregu Mare – Peregu Mic, cu o lungime de 3,178 km, a fost finalizat în termenul de nouă luni, iar valoarea finală a investiției este de 8,5 milioane de lei (fără TVA). Finanțarea a fost asigurată integral din bugetul Consiliului Județean Arad. Lucrarea completează modernizarea începută prin proiectul european Nădlac–Peregu Mare, deja finalizat și funcțional.