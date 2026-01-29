Contracte semnate pentru construcția întregului Drum Expres Arad–Oradea (120,47 km)

Please follow and like us:

Un pas major pentru infrastructura rutieră din România a fost făcut astăzi, prin semnarea contractului de execuție pentru Lotul 3 al Drumului Expres Arad–Oradea, în lungime de 47,07 kilometri. Odată cu acest moment, întreaga conexiune de mare viteză dintre Arad și Oradea este acoperită integral de contracte de execuție, marcând o etapă esențială în realizarea acestui proiect strategic.

Contractul pentru Lotul 3 a fost atribuit constructorului turc NUROL İNŞAAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, care va beneficia de o finanțare de 2,85 miliarde de lei (fără TVA) și de un termen de 24 de luni pentru finalizarea lucrărilor, conform contractului de tip FIDIC Roșu.

”Proiectul este finanțat prin Programul Transport (PT) 2021–2027 și presupune realizarea a 29 de structuri, printre care se remarcă pasajul de la km 108+925, construit peste calea ferată și DJ 709B, cu o lungime impresionantă de 592 de metri” a declarat directorul CNAIR, Cristian Pistol.

Drumul Expres Arad–Oradea are o importanță strategică majoră, fiind parte integrantă a coridorului rutier european care va asigura legătura între Marea Baltică, Marea Neagră și Marea Egee, contribuind semnificativ la mobilitatea regională și la dezvoltarea economică.

Noul drum de mare viteză, cu o lungime totală de 120,47 km, este împărțit în trei loturi, fiecare având inclusiv drumuri de legătură esențiale:

Lotul 1 – 33,7 km, la care se adaugă drumul de legătură la DN 79 – Salonta (5,3 km).

Contract semnat la data de 28 mai 2025.

Lotul 2 – 39,7 km, plus drumul de legătură până la granița cu Ungaria (10 km).

Contract semnat la data de 23 septembrie 2025.

Lotul 3 – 47,07 km, cu drum de legătură către zona industrială Arad Vest (2,9 km).

Contract semnat astăzi, 29 ianuarie 2026.