Controale la frontieră: doi cetățeni bulgari opriți în trafic fără permis

Poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Nădlac au depistat în trafic doi cetățeni bulgari care nu aveau dreptul legal de a conduce autovehicule pe drumurile publice.

În ultimele 24 de ore, polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Nădlac au efectuat controale aleatorii și nesistematice pe căile de comunicații din apropierea frontierei. În cadrul acestor acțiuni, au fost oprite pentru control două autoturisme, înmatriculate în Bulgaria și Olanda, conduse de doi cetățeni bulgari, în vârstă de 22, respectiv 35 de ani.

Cu ocazia controlului, pe lângă documentele de călătorie, persoanelor li s-a solicitat și permisul de conducere, însă acestea nu au putut să pună la dispoziția colegilor noștri documentele solicitate. În urma verificărilor efectuate în bazele de date, s-a constatat că cei doi șoferi nu dețin permis de conducere, sens în care le-a fost întreruptă călătoria și, totodată, au fost conduși la sediul sectorului pentru efectuarea cercetărilor.

Având în vedere aspectele constatate, poliţiştii de frontieră au demarat cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere, urmând ca la finalizarea acestora să fie dispuse măsurile legale care se impun.