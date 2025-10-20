Crimă șocantă în Peregu Mare: un tânăr de 25 de ani și-a ucis mama în urma unui conflict spontan

Please follow and like us:

Tragedie cumplită în comuna Peregu Mare, județul Arad. Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad efectuează cercetări față de un tânăr de 25 de ani, acuzat de săvârșirea infracțiunii de omor, în modalitatea violenței în familie.

Potrivit anchetatorilor, la data de 17 octombrie 2025, în jurul orei 10:10, inculpatul, Z.C., se afla la domiciliul său din satul Peregu Mare, împreună cu mama sa, Z.G. În timp ce se aflau în bucătăria locuinței, între cei doi a izbucnit un conflict spontan, generat de neînțelegeri mai vechi. Starea de nervozitate l-a determinat pe tânăr să-i aplice mamei sale mai multe lovituri de cuțit în zona gâtului, aceasta căzând la pământ și decedând ulterior.

Judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Arad a dispus arestarea preventivă a inculpatului pentru 30 de zile, începând cu 17 octombrie 2025. Urmărirea penală continuă.