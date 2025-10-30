Criminalul din Sintea Mare, trimis în judecată. Și-a târât concubina cu mașina până a omorât-o

Please follow and like us:

Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad a dispus trimiterea în judecată a inculpatului O.N.M., acuzat de săvârșirea infracțiunilor de omor (art. 188 alin. 1 Cod penal) și lipsire de libertate în mod ilegal (art. 205 alin. 1 Cod penal), cu aplicarea art. 38 alin. 1 din Codul penal.

Potrivit rechizitoriului, fapta s-a petrecut în seara zilei de 5 august 2025, când inculpatul, aflat la volanul unui autoturism marca BMW, și-a constrâns fosta concubină, I.R.C., să urce în mașină împotriva voinței sale, după o ceartă izbucnită la locul de muncă al acesteia din orașul Chișineu Criș. Cei doi avuseseră o relație de concubinaj de aproximativ 15 ani, din care au rezultat două fete minore.

Relația dintre cei doi se deteriorase în ultimele luni, iar victima locuia separat, împreună cu copiii, în Chișineu Criș, în timp ce inculpatul se mutase în Sintea Mare. În seara tragediei, acesta a mers la restaurantul unde femeia lucra ca barmaniță, pentru a-i cere socoteală în legătură cu unele mesaje pe care victima le-ar fi trimis unui alt bărbat.

După un schimb de replici tensionat, inculpatul s-a urcat în mașină, a coborât geamul din dreapta și a continuat să o jignească pe femeie. Enervată, aceasta s-a apropiat de autoturism și, prin geamul deschis, l-a zgâriat pe bărbat pe frunte și pe nas. În acel moment, O.N.M. a prins-o de mână, împiedicând-o să se retragă, și a pornit mașina, deși femeia rămăsese agățată de portieră, în exteriorul autoturismului.

Inculpatul a condus cu viteză prin centrul orașului Chișineu Criș, iar la sensul giratoriu a virat dreapta, continuându-și deplasarea pe DN 79A spre Sintea Mare. Martorii au declarat că autoturismul circula cu peste 100 km/h, în timp ce victima era târâtă de portieră. La aproximativ 1,5 kilometri de ieșirea din oraș, inculpatul i-ar fi dat drumul femeii, care, epuizată și neputând să se desprindă în siguranță, a căzut pe asfalt, suferind leziuni fatale.

Cadavrul victimei a fost descoperit câteva ore mai târziu, în noaptea de 6 august 2025, în jurul orei 02:20, la aproximativ 4,7 metri de acostamentul drumului, între localitățile Chișineu Criș și Sintea Mare. Femeia prezenta multiple leziuni la nivelul capului și al corpului, iar medicii legiști au stabilit că moartea a fost violentă, survenită în urma unui traumatism cranio-cerebral sever cu fracturi multiple de craniu, consecință directă a târârii și a impactului cu solul.

Raportul medico-legal emis de Serviciul Județean de Medicină Legală Arad confirmă că leziunile sunt compatibile cu un mecanism de târâre și proiectare, iar cauza morții a fost dilacerarea și contuzia meningo-cerebrală.

După comiterea faptei, inculpatul a părăsit locul incidentului, fiind ulterior identificat de polițiști. Dosarul cauzei a fost înaintat Tribunalului Arad pentru soluționare.

Reprezentanții Parchetului precizează că trimiterea în judecată nu reprezintă o constatare a vinovăției, ci o etapă procesuală care permite instanței să analizeze probele administrate. Inculpatul beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive.