Criză de sânge 0 negativ la Arad – Centrul de Transfuzie face apel la donatori

Centrul de Transfuzie Sanguină (CTS) Arad nu mai poate acoperi nevoia spitalelor de sânge din grupa 0 negativ, din cauza numărului mic de donatori, astfel că se face un apel către persoanele care au această grupă să se prezinte la donare. În ultima perioadă, cererea de sânge din grupa 0 negativ a crescut, pentru că mai mulți pacienți internați au nevoie de transfuzii.

Directorul Centrului de Transfuzie Sanguină (CTS) Arad, Laura Păcurariu, a declarat marți, pentru AGERPRES, că grupa este destul de rară, iar în unele zile nu există niciun donator cu sânge 0 negativ. ‘Nici ieri nu am avut niciunul, iar astăzi avem trei, dar imediat ce recoltarea se face, sângele este trimis la spitale. De exemplu, o tânără internată este în stare gravă și a fost transferată la Timișoara, are nevoie urgentă de transfuzie. Ca să acoperim necesarul spitalelor, ar fi nevoie să avem cel puțin zece donatori cu această grupă în fiecare zi. Am transmis deja mesaje celor pe care îi avem în baza noastră de date, dar facem apel și la alte persoane să vină să doneze’, a declarat Laura Păcurariu.

În privința stocurilor de sânge, în această perioadă sunt probleme și cu grupele A negativ și A pozitiv, astfel că sunt așteptați și acești donatori.

În ultimele două luni, la CTS Arad s-au prezentat zilnic, în medie, 50 de donatori, similar cu media anului 2024. Numărul a fost mai mic peste vară, în timpul vacanței și al concediilor.

În 2024, media zilnică a donatorilor a crescut cu 23% față de anul 2023, pentru că s-a majorat valoarea tichetelor de masă acordate drept compensație, de la 67 de lei la 280 de lei. Cu toate acestea, nevoia spitalelor a fost acoperită doar în proporție de 83%, scrie agerpres.ro.