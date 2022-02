Cum se apreciaza evolutia euro pentru urmatorii ani?

Please follow and like us:

Pandemia de coronavirus care a pus pauza, anul trecut, pentru 3 luni in intreaga lume are un impact foarte puternic la nivel economic mondial, iar acest lucru se poate observa si in evolutia cursului valutar BNR. Moneda euro, principala moneda de schimb din Romania, a inregistrata o usoara fluctuatie, mentinandu-se totusi la nivelul de peste 4,9 lei. In ceea ce priveste evolutia acestei monede in viitor, se estimeaza ca va inregistra o crestere constanta.

Cu toate acestea, PIB-ul Romaniei a inregistrat o evolutie pozitiva in prima jumatate a anului 2021, conform unui raport realizat de BRD cu privire la viitorul economiei nationale. Astfel ca acesta a revenit la nivelul de dinainte de Covid, semn ca economia romaneasca a avut o rezistenta mai mare decat alte state ale Uniunii Europene.

Evolutia pietei valutare din Romania

Dupa estimarile Comisiei Nationale de Prognoza, cursul mediu pentru euro in anul 2021 se va situa in jurul valorii de 4,92 lei, insa aceasta institutie apreciaza ca moneda europeana va inregistra un trend ascendent in urmatorii ani, aceasta depasind pragul de 5 lei in anul 2023.

In ceea ce priveste cursul valutar euro si dolar dat de BNR, analistii financiari din Romania tind sa creada ca fluctuatiile acestuia va fi influentat de cateva „elemente cheie: evolutia pandemiei, gradul si rezilienta presiunilor inflationiste, capacitatea guvernului de a reduce deficitele gemene, conditiile externe”.

Astfel ca, daca la inceputul lunii august, cursul lirei sterline era la o medie de 5,80 lei si cel al dolarului la 4,19 lei, pana la jumatatea lunii, cele doua monede s-au depreciat in favoarea leului, ajungand la 5,77 lei lira sterlina si 4,16 lei dolarul.

Prin urmare, estimarile in ceea ce priveste evolutia leului pe termen lung sunt pozitive, bazate pe consolidarea fiscala si cresterea investitiilor. Totusi, aceste estimari variaza in functie de riscurile si incertitudinile care planeaza asupra economiei mondiale, deprecierea leului realizandu-se in acest caz in mod controlat.

Evolutia pietei valutare in lume

La nivel mondial, valoarea euro a scazut, la inceputul lunii august, la nivelul de 1,17 dolari, tendinta inregistrata si de moneda americana incepand cu jumatatea lunii, din cauza impactului pe care l-a avut valul patru al pandemiei, conform indicelui de incredere calculat de Universitatea din Michigan.

In ceea ce priveste evolutia monedei elvetiene, aceasta s-a situat la nivelul de 1,08 franci/euro la inceput de august, pana la jumatatea acestei luni cotatiile scazand la 1,075 franci/euro.

In aceste conditii, intalnirea dintre marile banci mondiale, care va avea loc la sfarsitul lunii august, la Jackson Hole, Wyoming, este asteptata cu nerabdare de catre investitori pentru a afla care sunt masurile de stimulare pentru economia SUA, care vor fi anuntate de Jerome Powell, presedintele Rezervei Federale.

De asemenea, analistii financiari de la Cur Bnr sustin ca BNR se pregateste sa majoreze dobanda de politica monetara, lucru observat datorita atragerii depozitelor cu scadenta la o saptamana, de la bancile comerciale. Astfel ca este asteptata ca majorarea dobanzii sa aiba loc fie in ultimul trimestru din 2021, fie in primul trimestru din 2022, in functie de nivelul inflatiei.