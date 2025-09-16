Deputatul PNL Geanina Pistru, membră a Comisiei speciale „România fără violență domestică”

Please follow and like us:

Astăzi, în Parlamentul României, s-a constituit oficial Comisia specială „România fără violență domestică”, un demers important pentru consolidarea unui cadru legislativ și instituțional care să prevină și să combată fenomenul violenței domestice.

Deputatul PNL de Arad, Geanina Pistru, a fost desemnată membră a acestei comisii.

„Am onoarea să fac parte din această comisie și cred cu tărie că România trebuie să devină un loc în care fiecare om să se simtă în siguranță. Violența domestică nu este doar o statistică rece, ci înseamnă destine frânte, familii distruse și vieți marcate de suferință. Este responsabilitatea noastră, ca legiuitori, să găsim soluții eficiente, să îmbunătățim legislația și să sprijinim instituțiile și organizațiile care luptă zilnic împotriva acestui flagel. Împreună putem construi o societate în care respectul, grija și solidaritatea să fie mai puternice decât frica.” a declarat deputatul Geanina Pistru.

Noua comisie își propune să analizeze situația actuală, să consulte experți și organizații din domeniu și să formuleze propuneri legislative și măsuri concrete pentru reducerea și prevenirea cazurilor de violență domestică în România.